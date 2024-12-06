Положили фонарик в холодильник и узнали неприятную правду: простой домашний лайфхак

Холодильники бесперебойно работают по 15-20 лет, но и этому трудяге периодически нужен уход и профилактика. Со временем из-за частого открывания дверцы резинка уплотнителя ослабевает, дверца прилегает неплотно, а значит холодильник работает с повышенной интенсивностью, охлаждая продукты. Это не только увеличивает счета за электроэнергию, но и приводит к более быстрому износу компрессора.