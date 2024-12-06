Положили фонарик в холодильник и узнали неприятную правду: простой домашний лайфхак

Posted 6 декабря, 15:03
Published 6 декабря, 15:03
Modified 6 декабря, 15:05
Updated 6 декабря, 15:05
Холодильники бесперебойно работают по 15-20 лет, но и этому трудяге периодически нужен уход и профилактика. Со временем из-за частого открывания дверцы резинка уплотнителя ослабевает, дверца прилегает неплотно, а значит холодильник работает с повышенной интенсивностью, охлаждая продукты. Это не только увеличивает счета за электроэнергию, но и приводит к более быстрому износу компрессора.
А еще поступление внутрь теплого воздуха увеличивает уровень влажности внутри, образованию конденсата и льда, что особенно критично для морозильной камеры, где лед может начать скапливаться на стенках и других поверхностях. Кроме того, неисправный уплотнитель может привести к попаданию пыли и насекомых.
Чтобы определить, насколько плотно прилегает резинка в вашем холодильнике, вечером положите внутрь включенный фонарик, выключите верхний свет и закройте дверцу.
Внимательно посмотрите на дверцу: если вы увидите полоску света сквозь резинку, значит, необходимо принимать меры — дефект есть, — отмечают эксперты портала «Красноярск Медиа».
Чтобы решить проблему, не обязательно сразу вызывать мастера. Попробуйте исправить недостаток своими руками. Во-первых, убедитесь, что уплотнитель чистый и не имеет повреждений. Иногда плотному прилеганию мешает забившаяся грязь. Во-вторых, проверьте, не сместился ли уплотнитель. Если да, аккуратно верните его в исходное положение. В-третьих, возьмите фен и прогрейте уплотнитель горячим воздухом. Деформированная резинка расправится и встанет на место.
Если повреждения значительные или уплотнитель сильно изношен, имеет смысл заменить его новым. Для этого, скорее всего, придется вызвать мастера.
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