tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 15:03

Published 6 декабря, 15:03

Modified 6 декабря, 15:05

Updated 6 декабря, 15:05

Положили фонарик в холодильник и узнали неприятную правду: простой домашний лайфхак

Положили фонарик в холодильник и узнали неприятную правду: простой домашний лайфхак

6 декабря 2024, 15:03
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Холодильник — это бытовая техника, которая предназначена для длительной работы. Но если вы заметили, что ваш кухонный агрегат стал хуже охлаждать продукты, попробуйте трюк с фонариком.

Холодильники бесперебойно работают по 15-20 лет, но и этому трудяге периодически нужен уход и профилактика. Со временем из-за частого открывания дверцы резинка уплотнителя ослабевает, дверца прилегает неплотно, а значит холодильник работает с повышенной интенсивностью, охлаждая продукты. Это не только увеличивает счета за электроэнергию, но и приводит к более быстрому износу компрессора.

Холодильник больше не пахнет и не течет: в воду кладу два едких средства
Узнать подробнее

А еще поступление внутрь теплого воздуха увеличивает уровень влажности внутри, образованию конденсата и льда, что особенно критично для морозильной камеры, где лед может начать скапливаться на стенках и других поверхностях. Кроме того, неисправный уплотнитель может привести к попаданию пыли и насекомых.

Чтобы определить, насколько плотно прилегает резинка в вашем холодильнике, вечером положите внутрь включенный фонарик, выключите верхний свет и закройте дверцу.

Внимательно посмотрите на дверцу: если вы увидите полоску света сквозь резинку, значит, необходимо принимать меры — дефект есть, — отмечают эксперты портала «Красноярск Медиа».
За время работы холодильника его открывают и закрывают десятки тысяч разЗа время работы холодильника его открывают и закрывают десятки тысяч раз
За время работы холодильника его открывают и закрывают десятки тысяч раз. Фото: 1MI

Чтобы решить проблему, не обязательно сразу вызывать мастера. Попробуйте исправить недостаток своими руками. Во-первых, убедитесь, что уплотнитель чистый и не имеет повреждений. Иногда плотному прилеганию мешает забившаяся грязь. Во-вторых, проверьте, не сместился ли уплотнитель. Если да, аккуратно верните его в исходное положение. В-третьих, возьмите фен и прогрейте уплотнитель горячим воздухом. Деформированная резинка расправится и встанет на место.

Если повреждения значительные или уплотнитель сильно изношен, имеет смысл заменить его новым. Для этого, скорее всего, придется вызвать мастера.

Ранее стало известно, как очистить потускневшую обивку дивана и вернуть ей яркость.

Тарелки блестят, как зеркало: этот лайфхак подсмотрела в дорогом ресторане
Узнать подробнее
Читайте также:
Избавьтесь от влаги в подвале с помощью негашеной извести: советы экспертовКак быстро прогреть дачный домик перед Новым годом: лайфхаки опытных экстремаловДобавили 50 граммов в стиралку: грязь вышла огромными черными хлопьями
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Профилактика#Холодильник#Фонарь#Дом и сад#КЦ#Уплотнительные ленты#Лайфхак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика