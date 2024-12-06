Потрясающий ягодный морс за 15 минут: лучший рецепт из замороженных ягод

Снимите кастрюлю с огня и оставьте морс настояться. Обычно для этого достаточно одного часа, но чем дольше он будет стоять, тем вкуснее получится. Загляните в свой кухонный арсенал — лимон можно заменить лаймом или апельсином для более экзотического вкуса. А мед вместо сахара сделает напиток более полезным!