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Posted 6 декабря, 11:21

Published 6 декабря, 11:21

Modified 6 декабря, 11:23

Updated 6 декабря, 11:23

Потрясающий ягодный морс за 15 минут: лучший рецепт из замороженных ягод

Потрясающий ягодный морс за 15 минут: лучший рецепт из замороженных ягод

6 декабря 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если у вас в морозилке залежались летние ягоды, попробуйте сварить из них морс. Вкусный и витаминный напиток не только согреет, но и поможет справиться с симптомами гриппа и простуды.

Когда на улице холод и нет времени на поход в магазин за свежими ягодами, доставайте из холодильника замороженные Итак, как сварить вкусный ягодный морс из замороженных ягод?

Ингредиенты:

Стоит заметить, что количество ингредиентов легко варьировать. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Смело смешивайте клубнику, чернику и смородину. Каждый раз будет новый, уникальный вкус.

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  • Вода — 2 литра.
  • Замороженные ягоды — 500 граммов.
  • Сахар — 100 граммов.
  • Лимонный сок — 2 столовые ложки.

Сначала разморозьте ягоды. Это можно сделать при комнатной температуре или при помощи микроволновки. Кидаем ягоды в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Тут важен момент — не упустите!

Как только вода закипит, уменьшить огонь и варить около 10 минут под закрытой крышкой. Снять крышку и размягчить ягоды ложкой о стенки кастрюли. Доварить еще около минуты, — рекомендует автор рецепта вкусного морса на портале «Еда».

Теперь, когда ягоды отдали большую часть своих соков, пора добавить сахар и лимонный сок. Эти два ингредиента помогут подчеркнуть вкус ягод и сделают морс густым, насыщенным.

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Снимите кастрюлю с огня и оставьте морс настояться. Обычно для этого достаточно одного часа, но чем дольше он будет стоять, тем вкуснее получится. Загляните в свой кухонный арсенал — лимон можно заменить лаймом или апельсином для более экзотического вкуса. А мед вместо сахара сделает напиток более полезным!

Лучше выпивать морс в течение нескольких дней, максимум — пяти, иначе он потеряет свою свежесть и аромат.

Ранее эксперты поделились советами, как сохранить хлеб мягким и свежим в течение длительного времени.

Источники: eda.ru, gotovim-doma.ru.

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