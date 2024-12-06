Потрясающий ягодный морс за 15 минут: лучший рецепт из замороженных ягод

Posted 6 декабря, 11:21
Published 6 декабря, 11:21
Modified 6 декабря, 11:23
Updated 6 декабря, 11:23
Когда на улице холод и нет времени на поход в магазин за свежими ягодами, доставайте из холодильника замороженные Итак, как сварить вкусный ягодный морс из замороженных ягод?
Стоит заметить, что количество ингредиентов легко варьировать. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Смело смешивайте клубнику, чернику и смородину. Каждый раз будет новый, уникальный вкус.
Сначала разморозьте ягоды. Это можно сделать при комнатной температуре или при помощи микроволновки. Кидаем ягоды в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Тут важен момент — не упустите!
Как только вода закипит, уменьшить огонь и варить около 10 минут под закрытой крышкой. Снять крышку и размягчить ягоды ложкой о стенки кастрюли. Доварить еще около минуты, — рекомендует автор рецепта вкусного морса на портале «Еда».
Теперь, когда ягоды отдали большую часть своих соков, пора добавить сахар и лимонный сок. Эти два ингредиента помогут подчеркнуть вкус ягод и сделают морс густым, насыщенным.
Снимите кастрюлю с огня и оставьте морс настояться. Обычно для этого достаточно одного часа, но чем дольше он будет стоять, тем вкуснее получится. Загляните в свой кухонный арсенал — лимон можно заменить лаймом или апельсином для более экзотического вкуса. А мед вместо сахара сделает напиток более полезным!
Лучше выпивать морс в течение нескольких дней, максимум — пяти, иначе он потеряет свою свежесть и аромат.
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Источники: eda.ru, gotovim-doma.ru.