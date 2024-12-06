Шеф-повара картошку для салатов не варят: как ее готовить, чтобы не превратить в пюре

Posted 6 декабря, 12:17
Published 6 декабря, 12:17
Modified 6 декабря, 12:19
Updated 6 декабря, 12:19
Картофель при варке рассыпается на мелкие кусочки по нескольким причинам. Во-первых, это зависит от сорта. Например, картофель с высоким содержанием крахмала обычно быстро разваливается при варке. Во-вторых, хозяйки часто переваривают клубни. В-третьих, быстрее в «кашу» превращается старый картофель, который давно лежал и успел прорасти.
Что же делать, если вам нужно приготовить салат, а под рукой есть только клубни непонятного происхождения с ростками? Опытные шеф-повара знают: чтобы картофель не развалился при варке, его нужно не варить, а запекать.
Вымойте клубни и очистите их от кожуры. Затем нарежьте картошку на равные части соломкой или кубиками. Далее все просто.
Берем форму для запекания или противень. Картофель выкладываем в форму и хорошо смазываем растительным маслом. Ставим форму с картофелем в духовку и запекаем 25 минут при температуре 180 градусов, — дает совет ИА «Би-порт».
Когда кусочки остынут, уберите их в холодильник на полтора-два часа. Эта кулинарная хитрость позволяет сохранить форму картошки. А затем вы можете покрошить ее в салат. Кусочки сохранят форму и внешний вид, а ваш салат не будет выглядеть неаппетитным месивом. Для нарезки используйте острый нож.
Если вы готовите салат заранее, нарежьте картофель и храните его в холодильнике, чтобы сохранить его свежесть.
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