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Posted 6 декабря, 06:54

Published 6 декабря, 06:54

Modified 6 декабря, 06:56

Updated 6 декабря, 06:56

Сотрудники СК начали проверку конфликта между учителем и школьником в Екатеринбурге

Сотрудники СК начали проверку конфликта между учителем и школьником в Екатеринбурге

6 декабря 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге сотрудники Следкома проведут проверку по факту инцидента, который произошел между учительницей и учеником в одной из школ.

В рамках проводимой проверки будут выяснены обстоятельства случившегося, а также причины и условия, из-за которых произошел конфликт, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, во время урока учительница ударила школьника по лицу. По словам очевидцев, мальчик плохо себя вел, не занимался, игнорировал педагога и включал музыку, из-за чего та его ударила.

В учебном учреждении начали внутреннюю проверку после произошедшего.

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