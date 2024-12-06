Сотрудники СК начали проверку конфликта между учителем и школьником в Екатеринбурге

Posted 6 декабря, 06:54
Published 6 декабря, 06:54
Modified 6 декабря, 06:56
Updated 6 декабря, 06:56
В рамках проводимой проверки будут выяснены обстоятельства случившегося, а также причины и условия, из-за которых произошел конфликт, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Напомним, во время урока учительница ударила школьника по лицу. По словам очевидцев, мальчик плохо себя вел, не занимался, игнорировал педагога и включал музыку, из-за чего та его ударила.
В учебном учреждении начали внутреннюю проверку после произошедшего.