Стала известна дата проведения прямой линии с президентом РФ

Представитель президента Российской Федерации по связям с общественностью Дмитрий Песков проинформировал о дате предстоящей прямой линии с Владимиром Путиным. Датой назначили 19 декабря. Это будет мероприятие, совмещающее в себе пресс-конференцию, на которую приглашены журналисты из нескольких западных изданий.