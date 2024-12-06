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Posted 6 декабря, 12:19

Published 6 декабря, 12:19

Modified 6 декабря, 12:21

Updated 6 декабря, 12:21

Стала известна дата проведения прямой линии с президентом РФ

Стала известна дата проведения прямой линии с президентом РФ

6 декабря 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney.
Дмитрий Песков сообщил о том, что прямая линия Владимира Путина пройдет 19 декабря. Граждане смогут направить свои вопросы любым из доступных способов (телефон, смс, социальные сети) с 7 по 8 декабря.

Представитель президента Российской Федерации по связям с общественностью Дмитрий Песков проинформировал о дате предстоящей прямой линии с Владимиром Путиным. Датой назначили 19 декабря. Это будет мероприятие, совмещающее в себе пресс-конференцию, на которую приглашены журналисты из нескольких западных изданий.

Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат — отметил Песков.

Чтобы направить свой вопрос можно позвонить, написать сообщение, а также воспользоваться веб-сайтом или написать в социальные сети. Сделать это получится ночью 7 декабря и такая возможность продлится до 8 декабря.

К мероприятию у Путина будет сформировано общее понимание всех направленных вопросов. Чтобы ускорить этот процесс впервые задействуют искусственный интеллект.

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