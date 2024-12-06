Стала известна дата проведения прямой линии с президентом РФ

Posted 6 декабря, 12:19
Published 6 декабря, 12:19
Modified 6 декабря, 12:21
Updated 6 декабря, 12:21
Представитель президента Российской Федерации по связям с общественностью Дмитрий Песков проинформировал о дате предстоящей прямой линии с Владимиром Путиным. Датой назначили 19 декабря. Это будет мероприятие, совмещающее в себе пресс-конференцию, на которую приглашены журналисты из нескольких западных изданий.
Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат — отметил Песков.
Чтобы направить свой вопрос можно позвонить, написать сообщение, а также воспользоваться веб-сайтом или написать в социальные сети. Сделать это получится ночью 7 декабря и такая возможность продлится до 8 декабря.
К мероприятию у Путина будет сформировано общее понимание всех направленных вопросов. Чтобы ускорить этот процесс впервые задействуют искусственный интеллект.
Напомним, что 11 декабря в прямом эфире губернатор Евгений Куйвашев пообщается с населением Свердловской области.