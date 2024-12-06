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Posted 6 декабря, 15:22

Published 6 декабря, 15:22

Modified 6 декабря, 15:25

Updated 6 декабря, 15:25

В Свердловской области введут новые правила больничных

Свердловчанам планируют запретить часто болеть

6 декабря 2024, 15:22
Фото: 1MI.

В Свердловской области введут новые правила больничных

Жителям Свердловской области ограничат число больничных до 8-ми раз в год.

Министерство здравоохранения объявило о новых правилах выдачи больничных листов. Теперь гражданам, которые за 6 месяцев 4 раза были на больничном, следующий отпуск по болезни дадут максимум на 3 дня.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Но здесь есть исключения. Больничный все же дадут для ухода за родными, а также для реабилитации и лечения сложных заболеваний.

Напомним, 1,5 тысячи жителей Свердловской области заболели коронавирусом в ноябре.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Больница#Здоровье#Екатеринбург#Больничный
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