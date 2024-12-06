Свердловчанам планируют запретить часто болеть

Posted 6 декабря, 15:22
Published 6 декабря, 15:22
Modified 6 декабря, 15:25
Updated 6 декабря, 15:25
Министерство здравоохранения объявило о новых правилах выдачи больничных листов. Теперь гражданам, которые за 6 месяцев 4 раза были на больничном, следующий отпуск по болезни дадут максимум на 3 дня.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Но здесь есть исключения. Больничный все же дадут для ухода за родными, а также для реабилитации и лечения сложных заболеваний.
Напомним, 1,5 тысячи жителей Свердловской области заболели коронавирусом в ноябре.