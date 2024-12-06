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Posted 6 декабря, 15:26

Published 6 декабря, 15:26

Modified 6 декабря, 15:28

Updated 6 декабря, 15:28

На Вторчермете в Екатеринбурге полностью встали трамваи

Трамвайное движение полностью парализовано на Вторчермете в Екатеринбурге

6 декабря 2024, 15:26
Фото: 1MI.

На Вторчермете в Екатеринбурге полностью встали трамваи

Огромный затор из-за вставших трамваев образовался на Вторчермете в Екатеринбурге. Предположительно, вагоны встали из-за ДТП с пешеходом.

На улице Второй Новосибирской вечером в пятницу, 6 декабря, работают инспекторы ГАИ, пишет Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

Предварительно произошла авария, в результате которой под трамвай попал нетрезвый мужчина. По другой информации, кто-то потерял сознание около трамвайных рельсов.

Кроме Второй Новосибирской стоит также улица Солнечная, которая пересекает рельсы. Комментарии от правоохранителей пока не поступили.

Ранее стало известно, что частично была закрыта трасса Пермь-Екатеринбург где столкнулись грузовик и асфальтоукладчик.

Екатеринбург обновляет рельсы: новые трамваи уже в пути
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГАИ#Пробка#Трамвайные пути#Трамваи#Екатеринбург#Инспекторы ГАИ
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