Трамвайное движение полностью парализовано на Вторчермете в Екатеринбурге

Posted 6 декабря, 15:26
Published 6 декабря, 15:26
Modified 6 декабря, 15:28
Updated 6 декабря, 15:28
На улице Второй Новосибирской вечером в пятницу, 6 декабря, работают инспекторы ГАИ, пишет Ura.ru со ссылкой на очевидцев.
Предварительно произошла авария, в результате которой под трамвай попал нетрезвый мужчина. По другой информации, кто-то потерял сознание около трамвайных рельсов.
Кроме Второй Новосибирской стоит также улица Солнечная, которая пересекает рельсы. Комментарии от правоохранителей пока не поступили.
Ранее стало известно, что частично была закрыта трасса Пермь-Екатеринбург где столкнулись грузовик и асфальтоукладчик.