Трассу Пермь — Екатеринбург из-за аварии с фурой частично закрыли

Posted 6 декабря, 07:48
Published 6 декабря, 07:48
Modified 6 декабря, 07:50
Updated 6 декабря, 07:50
По предварительной информации, асфальтоукладчик совершал перестроение и не увидел большегрузный автомобиль. В результате произошло столкновение.
Водители обоих транспортных средств не пострадали, пишет Ural Mash.
В первое время после ДТП движение закрыли полностью. Образовалась многокилометровая пробка. Некоторое время спустя половину дороги открыли для проезда. В направлении столицы Среднего Урала автомобили едут по одной полосе.
Напомним, 17-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге.