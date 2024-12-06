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Posted 6 декабря, 07:48

Published 6 декабря, 07:48

Modified 6 декабря, 07:50

Updated 6 декабря, 07:50

Трассу Пермь — Екатеринбург из-за аварии с фурой частично закрыли

Трассу Пермь — Екатеринбург из-за аварии с фурой частично закрыли

6 декабря 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.
Трассу Пермь — Екатеринбург частично закрыли из-за столкновения фуры и асфальтоукладчика.

По предварительной информации, асфальтоукладчик совершал перестроение и не увидел большегрузный автомобиль. В результате произошло столкновение.

Водители обоих транспортных средств не пострадали, пишет Ural Mash.

В первое время после ДТП движение закрыли полностью. Образовалась многокилометровая пробка. Некоторое время спустя половину дороги открыли для проезда. В направлении столицы Среднего Урала автомобили едут по одной полосе.

Напомним, 17-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге.

В Свердловской области на трассе столкнулись три автомобиля
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Трасса#Екатеринбург
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