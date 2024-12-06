Удешевить рецепты, составить список: простые способы сэкономить на новогоднем столе

Posted 6 декабря, 15:22
Published 6 декабря, 15:22
Modified 6 декабря, 15:42
Updated 6 декабря, 15:42
Но есть несколько простых способов, как уменьшить траты на еду и напитки.
Всем известный и самый простой метод экономии — составление четкого и подробного списка покупок. Без плана перед глазами легко в порыве купить лишнего и выбросить испорченное или, завидев скидку, набрать продуктов, которые обычно в семье не едят.
Так что не лишним будет загодя составить список, включив туда напитки и алкоголь, и четко следовать плану.
Продукты и напитки, которые долго хранятся, можно купить заранее. Это, в первую очередь, касается консервированных товаров, а также сладостей — шоколада, конфет, мороженого, если таковые планируются в новогодней трапезе. Также можно посмотреть на полках торговых точек икру и красную рыбу в вакууме. Хорошо хранятся и сырокопченые колбасы.
Но бегать по магазинам ежедневно не нужно.
Например, шампанское во многих магазинах и так будет на скидке в последние дни уходящего года. И не только в конце 2024-го — цветные ценники уже появляются во всех регионах страны.
Некоторые блюда можно заменить более экономными.
Например, выбрать салат из куриного филе, картофеля, моркови и яиц с добавлением свежего репчатого лука. Готовится из вареных продуктов, укладывается слоями, заправляется майонезом. Лук для удаления горечи обдайте кипятком.
Есть вариант и экономной селедки под шубой: в рецепте свекла, картофель, морковь, сельдь и лук, пишет портал URA.RU. Метод приготовления такой же, как и в классическом варианте.
Если в новогоднюю ночь вы ждете к себе гостей, предложите и им принести что-то к столу! Это могут быть как закуски, так и горячие блюда, и десерты. Еще один вариант — поделить и затраты на закупку продуктов.
Вы потратите меньше и денег, и сил, рекомендует издание Marieclaire.
Для закупки посчитайте количество порций, необходимых для угощения. Огромные тазы с салатами могут просто оказаться несъеденными — так сэкономить не получится.
А еще посчитайте порции не только еды, но и напитков — лишние ящики с лимонадами и алкоголем не пойдут никому на пользу.