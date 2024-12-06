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Posted 6 декабря, 15:22

Published 6 декабря, 15:22

Modified 6 декабря, 15:42

Updated 6 декабря, 15:42

Простые советы помогут сэкономить деньги на закупке к новогоднему столу

Удешевить рецепты, составить список: простые способы сэкономить на новогоднем столе

6 декабря 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney.

Простые советы помогут сэкономить деньги на закупке к новогоднему столу

Сюжет
Новый год
Декабрь только начался, а миллионы россиян уже начали задумываться, какой стол накрыть для гостей и близких в новогоднюю ночь. При этом цены в магазинах продолжают расти, а к празднику еще нужно купить подарки, наряды и пиротехнику.

Но есть несколько простых способов, как уменьшить траты на еду и напитки.

Планирование

Всем известный и самый простой метод экономии — составление четкого и подробного списка покупок. Без плана перед глазами легко в порыве купить лишнего и выбросить испорченное или, завидев скидку, набрать продуктов, которые обычно в семье не едят.

Так что не лишним будет загодя составить список, включив туда напитки и алкоголь, и четко следовать плану.

Ранние закупки

Продукты и напитки, которые долго хранятся, можно купить заранее. Это, в первую очередь, касается консервированных товаров, а также сладостей — шоколада, конфет, мороженого, если таковые планируются в новогодней трапезе. Также можно посмотреть на полках торговых точек икру и красную рыбу в вакууме. Хорошо хранятся и сырокопченые колбасы.

Но бегать по магазинам ежедневно не нужно.

Например, шампанское во многих магазинах и так будет на скидке в последние дни уходящего года. И не только в конце 2024-го — цветные ценники уже появляются во всех регионах страны.

Простые рецепты

Некоторые блюда можно заменить более экономными.

Например, выбрать салат из куриного филе, картофеля, моркови и яиц с добавлением свежего репчатого лука. Готовится из вареных продуктов, укладывается слоями, заправляется майонезом. Лук для удаления горечи обдайте кипятком.

Есть вариант и экономной селедки под шубой: в рецепте свекла, картофель, морковь, сельдь и лук, пишет портал URA.RU. Метод приготовления такой же, как и в классическом варианте.

Не готовьте в одиночестве

Если в новогоднюю ночь вы ждете к себе гостей, предложите и им принести что-то к столу! Это могут быть как закуски, так и горячие блюда, и десерты. Еще один вариант — поделить и затраты на закупку продуктов.

Вы потратите меньше и денег, и сил, рекомендует издание Marieclaire.

Ведите подсчеты

Для закупки посчитайте количество порций, необходимых для угощения. Огромные тазы с салатами могут просто оказаться несъеденными — так сэкономить не получится.

А еще посчитайте порции не только еды, но и напитков — лишние ящики с лимонадами и алкоголем не пойдут никому на пользу.

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