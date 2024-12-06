УК в Красноуфимске производила незаконные начисления в квитанциях

Кроме того, физлица не могут платить НДС, когда речь идет о потреблении коммунальных услуг. Однако УК не проводила собрания жильцов, чтобы установить размер платы с этим налогом. После вмешательства прокуратуры распоряжение о включении НДС в стоимость ЖКХ было отменено.