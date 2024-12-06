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Posted 6 декабря, 09:29

Published 6 декабря, 09:29

Modified 6 декабря, 09:31

Updated 6 декабря, 09:31

УК в Красноуфимске производила незаконные начисления в квитанциях

УК в Красноуфимске производила незаконные начисления в квитанциях

6 декабря 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Красноуфимске управляющая компания незаконно начислила в квитанциях плату за услуги по общедомовому содержанию и ремонту с НДС.

УК возложила на местных жителей дополнительную финансовую нагрузку, несмотря на то, что они не приняли решение об увеличении платы, рассказали в пресс-службе красноуфимской межрайонной прокуратуры.

Однако местным органом власти не было взято во внимание, что закон не дает права главе города или органам самоуправления издавать правовые акты по вопросам применения ставки НДС к тарифам за содержание жилого помещения в многоэтажках.

Кроме того, физлица не могут платить НДС, когда речь идет о потреблении коммунальных услуг. Однако УК не проводила собрания жильцов, чтобы установить размер платы с этим налогом. После вмешательства прокуратуры распоряжение о включении НДС в стоимость ЖКХ было отменено.

Напомним, УК в Верхней Салде оставила без электричества жильцов дома во время ремонтных работ, о проведений которых сотрудники организации не предупредили. Жалобы горожан в компании игнорируют.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Красноуфимск#Налог#ЖКХ#УК#Квитанции#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Горожане#Местные жители
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