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Posted 6 декабря, 06:59

Published 6 декабря, 06:59

Modified 6 декабря, 07:01

Updated 6 декабря, 07:01

В Екатеринбург привезли коллекцию кукол, снимавшихся в мультфильмах

В Екатеринбург привезли коллекцию кукол, снимавшихся в мультфильмах

6 декабря 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney.
Выставка кукол из анимационного кино будет идти в Екатеринбурге в Доме кино во время фестиваля мультипликации. Экспозицию привезли на несколько дней.

В Екатеринбург обычным пассажирским рейсом прилетела редкая коллекция кукол вместе со своей создательницей — Мариной Курчевской.

«Игрушки», представленные на выставке в Доме Кино в столице Урала, на самом деле актеры. Экспонаты принимали участие в съемках анимационного кино для детей. Марина Курчевская — дочь режиссера и сценариста Вадима Курчевского. Училась у режиссера Ивана Иванова-Вано и поэта, художника-сценографа Тятьяны Сельвинской.

Дом кино в Екатеринбурге принимает фестиваль «Кинопробег», куда съехались студенты с отделений мультипликации из вузов с разных уголков страны, пишет «МК».

На выставке представлены куклы, принимавшие участие в съемках мультфильмов «Музыкальный магазинчик», «Боцман и попугай», «Солдатский кафтан», «Сказка про елочку», «Метель» и другие.

Ранее в Нижнем Тагиле открылась выставка «Урал. Культурное наследие».

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#Александра Никитская#Культура#Фестиваль#Выставка#Куклы#Искусство#Кино#Молодежь#Екатеринбург
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