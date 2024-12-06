В Екатеринбург привезли коллекцию кукол, снимавшихся в мультфильмах

«Игрушки», представленные на выставке в Доме Кино в столице Урала, на самом деле актеры. Экспонаты принимали участие в съемках анимационного кино для детей. Марина Курчевская — дочь режиссера и сценариста Вадима Курчевского. Училась у режиссера Ивана Иванова-Вано и поэта, художника-сценографа Тятьяны Сельвинской.