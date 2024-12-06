В Екатеринбург привезли коллекцию кукол, снимавшихся в мультфильмах

Posted 6 декабря, 06:59
Published 6 декабря, 06:59
Modified 6 декабря, 07:01
Updated 6 декабря, 07:01
В Екатеринбург обычным пассажирским рейсом прилетела редкая коллекция кукол вместе со своей создательницей — Мариной Курчевской.
«Игрушки», представленные на выставке в Доме Кино в столице Урала, на самом деле актеры. Экспонаты принимали участие в съемках анимационного кино для детей. Марина Курчевская — дочь режиссера и сценариста Вадима Курчевского. Училась у режиссера Ивана Иванова-Вано и поэта, художника-сценографа Тятьяны Сельвинской.
Дом кино в Екатеринбурге принимает фестиваль «Кинопробег», куда съехались студенты с отделений мультипликации из вузов с разных уголков страны, пишет «МК».
На выставке представлены куклы, принимавшие участие в съемках мультфильмов «Музыкальный магазинчик», «Боцман и попугай», «Солдатский кафтан», «Сказка про елочку», «Метель» и другие.
Ранее в Нижнем Тагиле открылась выставка «Урал. Культурное наследие».