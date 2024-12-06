В Екатеринбурге для обустройства катка был взят кредит

Зубакин отметил, что общая сумма затрат на обустройство катка пока точно неизвестна. Однако он уточнил, что приобретение теплого павильона обошлось парку в 31,5 млн рублей, при этом здание было куплено в кредит, а не арендовано, сообщает E1.