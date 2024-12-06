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Posted 6 декабря, 10:32

Published 6 декабря, 10:32

Modified 6 декабря, 10:34

Updated 6 декабря, 10:34

Администрация екатеринбургского парка Маяковского купила павильон в кредит

В Екатеринбурге для обустройства катка был взят кредит

6 декабря 2024, 10:32
Фото: 1MI.

Администрация екатеринбургского парка Маяковского купила павильон в кредит

В Екатеринбурге готовятся открыть каток на Площади 1905 года. Заливка льда началась, установлены елки и теплый павильон. Стоимость работ пока неизвестна, но павильон был приобретён в кредит. Официальное открытие — 21 декабря.

На Площади 1905 года в Екатеринбурге близится к завершению подготовка катка. Специалисты уже приступили к заливке льда на парковочной территории, установили живые и искусственные елки, а также закончили монтаж теплого павильона и пункта проката коньков.

Директор парка Маяковского Павел Зубакин сообщил, что работы по созданию ледяного покрытия начались еще накануне благодаря благоприятным погодным условиям. Он подчеркнул, что до официального открытия площадки 21 декабря остается совсем немного времени. Открытие праздничной площадки состоится под руководством известного фигуриста Ильи Авербуха.

Зубакин отметил, что общая сумма затрат на обустройство катка пока точно неизвестна. Однако он уточнил, что приобретение теплого павильона обошлось парку в 31,5 млн рублей, при этом здание было куплено в кредит, а не арендовано, сообщает E1.

Стоит отметить, что новогоднюю ночь посетители смогут провести прямо на катке. В полночь запланировано трансляция обращения президента, а затем выступит популярный исполнитель, чье имя пока держится в тайне.

В Екатеринбурге на площади 1905 года зальют каток
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