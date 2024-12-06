В Екатеринбурге горел цех на Уралхиммаше

Из помещения были эвакуированы около 120 человек. Возгорание ликвидировали 13 единиц техники МЧС и 50 сотрудников-огнеборцев. Огонь локализовали в течение часа на площади 40 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС в регионе.