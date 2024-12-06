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Posted 6 декабря, 13:38

Published 6 декабря, 13:38

Modified 6 декабря, 13:40

Updated 6 декабря, 13:40

В Екатеринбурге потушили горящий цех на Уралхиммаше

В Екатеринбурге горел цех на Уралхиммаше

6 декабря 2024, 13:38
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге потушили горящий цех на Уралхиммаше

Днем 6 декабря на Уралхиммаше загорелся цех. Из промышленного здания эвакуировали больше сотни человек.

Днем 6 декабря к одному из зданий на Уралхиммаше прибыл пожарный расчет: в производственном цеху загорелась кровля.

Из помещения были эвакуированы около 120 человек. Возгорание ликвидировали 13 единиц техники МЧС и 50 сотрудников-огнеборцев. Огонь локализовали в течение часа на площади 40 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС в регионе.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Нижнем Тагиле пожарные тушили пожары в квартире и частном доме. Спасатели вынесли из огня кота. Есть погибший.

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#Александра Никитская#Происшествия#Пожар#Производство#Пожарные#ЧП#Цех#Екатеринбург
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