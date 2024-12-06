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Posted 6 декабря, 14:10

Published 6 декабря, 14:10

Modified 6 декабря, 14:12

Updated 6 декабря, 14:12

В Екатеринбурге на Уралмаше местный житель регулярно издевается над собакой

В Екатеринбурге на Уралмаше местный житель регулярно издевается над собакой

6 декабря 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге на Уралмаше местный житель жестоко избил собаку.

Инцидент произошел во дворе дома, на Калинина, 69.

Местная жительница увидела, как мужчина жестоко избил собаку, пишет «Злой Екатеринбург». Он наносил ей удар за ударом по морде и телу.

Сообщается, что женщина наблюдает подобное обращение с животным со стороны ее владельца не впервые. Ранее тот же человек ругался матом на собаку и плевал на нее.

По словам очевидцев, живодер живет на Калинина, 65. Соседи обеспокоены ситуацией и хотят добиться изъятия собаки.

Ранее волонтеры спасли изуродованную собаку 90-летнего дедушки в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Животные#Живодеры#Екатеринбург#Инцидент
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