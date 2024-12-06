В Екатеринбурге на Уралмаше местный житель регулярно издевается над собакой

Posted 6 декабря, 14:10
Published 6 декабря, 14:10
Modified 6 декабря, 14:12
Updated 6 декабря, 14:12
Инцидент произошел во дворе дома, на Калинина, 69.
Местная жительница увидела, как мужчина жестоко избил собаку, пишет «Злой Екатеринбург». Он наносил ей удар за ударом по морде и телу.
Сообщается, что женщина наблюдает подобное обращение с животным со стороны ее владельца не впервые. Ранее тот же человек ругался матом на собаку и плевал на нее.
По словам очевидцев, живодер живет на Калинина, 65. Соседи обеспокоены ситуацией и хотят добиться изъятия собаки.
Ранее волонтеры спасли изуродованную собаку 90-летнего дедушки в Нижнем Тагиле.