В Екатеринбурге решается вопрос о выдворении двух десятков мигрантов

Posted 6 декабря, 07:31
Published 6 декабря, 07:31
Modified 6 декабря, 07:33
Updated 6 декабря, 07:33
По итогам очередного рейда, направленного на выявление лиц, нарушающих миграционного законодательство, были обнаружены 34 мигранта, сообщает Управление МВД по Екатеринбургу.
Полицейские проверяли торговые точки на улице Черняховского. Участие в проверке приняли сотрудники ОМВД №13, а также работники ГАИ и патрульные.
По итогам рейда 27 человек будут привлечены к административной ответственности. 21 иностранному гражданину грозит выдворение за пределы страны за нарушение правил иммиграционных правил и миграционного учета.
В МВД Екатеринбурга отмечают, что работа по поиску нарушителей продолжится.
Ранее стало известно о случае изнаслования ребенка: подозреваемый — мигрант.