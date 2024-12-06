tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 07:31

Published 6 декабря, 07:31

Modified 6 декабря, 07:33

Updated 6 декабря, 07:33

В Екатеринбурге полицейские поймали нарушителей-мигрантов

В Екатеринбурге решается вопрос о выдворении двух десятков мигрантов

6 декабря 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге полицейские поймали нарушителей-мигрантов

Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге правоохранители во время рейда обнаружили мигрантов-нелегалов. Двум десяткам человек грозит выдворение за пределы страны.

По итогам очередного рейда, направленного на выявление лиц, нарушающих миграционного законодательство, были обнаружены 34 мигранта, сообщает Управление МВД по Екатеринбургу.

Полицейские проверяли торговые точки на улице Черняховского. Участие в проверке приняли сотрудники ОМВД №13, а также работники ГАИ и патрульные.

По итогам рейда 27 человек будут привлечены к административной ответственности. 21 иностранному гражданину грозит выдворение за пределы страны за нарушение правил иммиграционных правил и миграционного учета.

В МВД Екатеринбурга отмечают, что работа по поиску нарушителей продолжится.

Ранее стало известно о случае изнаслования ребенка: подозреваемый — мигрант.

Читайте также:
В Екатеринбурге проверят толпу агрессивных мигрантовВ Екатеринбурге выявляют нелегальные бойцовские клубы, где тренируются мигрантыСпасавшего людей в Екатеринбурге мигранта все же выдворили в Киргизию
Свердловские правоохранители вручили повестки в армию мигрантам-уклонистам
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Проверка#Полиция#ГАИ#Рейд#Мигранты#Нелегальный мигрант#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Профилактический рейд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика