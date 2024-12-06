В Екатеринбурге руководитель сети супермаркетов пропускал товары за взятку

Posted 6 декабря, 13:51
Published 6 декабря, 13:51
Modified 6 декабря, 13:53
Updated 6 декабря, 13:53
Житель Екатеринбурга занимался контролем качества товаров в одной из крупных федеральных сетей супермаркетов. Этот человек занимал руководящую должность, соответственно, следил за качеством поступаемого товара.
В течение трех лет обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя 763 тысячи рублей за возможность беспрепятственно поставлять фрукты и овощи. Так с помощью взятки он смог избежать измерений калибра и размеров продукции. Подсудимый полностью свою вину не признал.
Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время оно будет передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в городе Дегтярск был задержан мэр Вадим Пильников 5 декабря 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.