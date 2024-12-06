В Екатеринбурге руководитель сети супермаркетов пропускал товары за взятку

В течение трех лет обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя 763 тысячи рублей за возможность беспрепятственно поставлять фрукты и овощи. Так с помощью взятки он смог избежать измерений калибра и размеров продукции. Подсудимый полностью свою вину не признал.