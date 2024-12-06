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Posted 6 декабря, 13:51

Published 6 декабря, 13:51

Modified 6 декабря, 13:53

Updated 6 декабря, 13:53

Руководителя супермаркета в Екатеринбурге будут судить за взятку

В Екатеринбурге руководитель сети супермаркетов пропускал товары за взятку

6 декабря 2024, 13:51
Фото: 1MI.

Руководителя супермаркета в Екатеринбурге будут судить за взятку

Житель Екатеринбурга, контролирующий качество товаров в крупной федеральной сети супермаркетов, три года получал взятки за поставку продуктов без проверок.

Житель Екатеринбурга занимался контролем качества товаров в одной из крупных федеральных сетей супермаркетов. Этот человек занимал руководящую должность, соответственно, следил за качеством поступаемого товара.

В течение трех лет обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя 763 тысячи рублей за возможность беспрепятственно поставлять фрукты и овощи. Так с помощью взятки он смог избежать измерений калибра и размеров продукции. Подсудимый полностью свою вину не признал.

Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время оно будет передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в городе Дегтярск был задержан мэр Вадим Пильников 5 декабря 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Мэр Дегтярска задержан по подозрению в получении взятки
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