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Posted 6 декабря, 11:21

Published 6 декабря, 11:21

Modified 6 декабря, 11:23

Updated 6 декабря, 11:23

В Екатеринбурге снесут жилые дома на Уралмаше

В Екатеринбурге снесут жилые дома на Уралмаше

6 декабря 2024, 11:21
Фото: 1MI.
В районе Уралмаша в Екатеринбурге снесут шесть жилых зданий на улицах Калинина, Бакинских Комиссаров и в Симбирском переулке. Земельный участок выставят на торги, которые начнутся с 514 070 рублей.

Торги будут длиться на протяжении трех месяцев. Победитель аукциона подпишет с администрацией города контракт, после чего приступит к сносу зданий и строительством нового жилья, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, в том месте будут построены спортобъект и детский сад, рассчитанный минимум на 100 человек. Строительство будет идти в течение пяти лет.

Напомним, в Нижнем Тагиле на год отложили снос двух аварийных домов.

Снос аварийного дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле обойдется в 2 раза дешевле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Жилье#Строительство#Аукцион#Торги#Уралмаш#Снос#Земельный участок#Екатеринбург#Снос зданий#Детский сад
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