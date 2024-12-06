В Екатеринбурге снесут жилые дома на Уралмаше

Posted 6 декабря, 11:21
Published 6 декабря, 11:21
Modified 6 декабря, 11:23
Updated 6 декабря, 11:23
Торги будут длиться на протяжении трех месяцев. Победитель аукциона подпишет с администрацией города контракт, после чего приступит к сносу зданий и строительством нового жилья, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Кроме того, в том месте будут построены спортобъект и детский сад, рассчитанный минимум на 100 человек. Строительство будет идти в течение пяти лет.
Напомним, в Нижнем Тагиле на год отложили снос двух аварийных домов.