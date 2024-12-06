В Екатеринбурге студенту из Йемена продлили арест на 6 месяцев

Posted 6 декабря, 12:19
Published 6 декабря, 12:19
Modified 6 декабря, 12:21
Updated 6 декабря, 12:21
Студент из Йемена по решению суда будет находиться под арестом еще полгода. 6 декабря состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось его дело, сообщает пресс-служба облсуда.
Напомним, молодой человек приставал на улицах Екатеринбурга к девочкам, трогал их без разрешения за разные части тела. Он также подозревается в изготовлении порнографии и насилии над несовершеннолетними.
Следующее судебное заседание состоится 12 декабря и будет закрытым.