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Posted 6 декабря, 12:19

Published 6 декабря, 12:19

Modified 6 декабря, 12:21

Updated 6 декабря, 12:21

В Екатеринбурге студенту из Йемена продлили арест на 6 месяцев

В Екатеринбурге студенту из Йемена продлили арест на 6 месяцев

6 декабря 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге студент из Йемена будет под арестом еще полгода.

Студент из Йемена по решению суда будет находиться под арестом еще полгода. 6 декабря состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось его дело, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, молодой человек приставал на улицах Екатеринбурга к девочкам, трогал их без разрешения за разные части тела. Он также подозревается в изготовлении порнографии и насилии над несовершеннолетними.

Следующее судебное заседание состоится 12 декабря и будет закрытым.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Насилие#Студент#Екатеринбург#Сексуальное насилие
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