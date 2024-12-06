tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 09:20

Published 6 декабря, 09:20

Modified 6 декабря, 09:22

Updated 6 декабря, 09:22

В Екатеринбурге полиция поймали несовершеннолетнюю закладчицу

В Екатеринбурге задержана школьница-наркокурьер

6 декабря 2024, 09:20
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге полиция поймали несовершеннолетнюю закладчицу

В Екатеринбурге правоохранители задержали несовершеннолетнюю школьницу, подозреваемую в распространении наркотических веществ. Ей грозит уголовный срок.

4 декабря 2024 года полицейские из Екатеринбурга задержали в городе 14-летнюю жительницу Первоуральска, которая подобрала в зеленом массиве сверток с наркотическим веществом.

При осмотре личных вещей правоохранители нашли у девочки 11 упаковок, в которых находился, по данным экспертизы, мефедрон.

Задержание произошло на улице Онуфриева. Известно, что школьница растет в неполной семье, сообщает издание E1 со ссылкой на свой источник.

Следственными органами возбуждено дело о сбыте запрещенных веществ в крупном размере. По таким делам суд дает до 20 лет заключения. В случае с несовершеннолетним преступником речь может идти о сроке до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о приговоре для екатеринбуржца, признанного виновным в изготовлении наркотических веществ: мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы.

Читайте также:
Убийце малышки из Свердловской области могут дать пожизненное заключениеВ Свердловской области сбежавший из колонии зэк получил новый срокПодростки в Реже зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались над ним
Пациентка из больницы Екатеринбурга получила в передаче наркотические вещества
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Дети#Уголовное дело#Подростки#Подростковая преступность#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика