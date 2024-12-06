В Екатеринбурге задержана школьница-наркокурьер

Posted 6 декабря, 09:20
Published 6 декабря, 09:20
Modified 6 декабря, 09:22
Updated 6 декабря, 09:22
4 декабря 2024 года полицейские из Екатеринбурга задержали в городе 14-летнюю жительницу Первоуральска, которая подобрала в зеленом массиве сверток с наркотическим веществом.
При осмотре личных вещей правоохранители нашли у девочки 11 упаковок, в которых находился, по данным экспертизы, мефедрон.
Задержание произошло на улице Онуфриева. Известно, что школьница растет в неполной семье, сообщает издание E1 со ссылкой на свой источник.
Следственными органами возбуждено дело о сбыте запрещенных веществ в крупном размере. По таким делам суд дает до 20 лет заключения. В случае с несовершеннолетним преступником речь может идти о сроке до 10 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о приговоре для екатеринбуржца, признанного виновным в изготовлении наркотических веществ: мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы.