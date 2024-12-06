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Posted 6 декабря, 09:06

Published 6 декабря, 09:06

Modified 6 декабря, 09:08

Updated 6 декабря, 09:08

В Нижнем Тагиле 3 микрорайона остались без воды из-за аварии на водоводе

В Нижнем Тагиле 3 микрорайона остались без воды из-за аварии на водоводе

6 декабря 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле 3 микрорайона остались без воды из-за коммунальной аварии.

Прорыв случился на водоводе диаметром 200 мм, пролегающем в районе улицы Республиканская, дом 8.

В результате происшествия без холодной воды остались жители трех районов: 25 квартал, Новая Кушва, а также поселок Сухоложский.

К соцучреждениям будет организован подвоз воды, сообщает «Водоканал-НТ».

О сроках устранения прорыва не сообщается.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Холодная вода#Водоснабжение#Отключение#Екатеринбург
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