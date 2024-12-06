В Нижнем Тагиле 3 микрорайона остались без воды из-за аварии на водоводе

Posted 6 декабря, 09:06
Published 6 декабря, 09:06
Modified 6 декабря, 09:08
Updated 6 декабря, 09:08
Прорыв случился на водоводе диаметром 200 мм, пролегающем в районе улицы Республиканская, дом 8.
В результате происшествия без холодной воды остались жители трех районов: 25 квартал, Новая Кушва, а также поселок Сухоложский.
К соцучреждениям будет организован подвоз воды, сообщает «Водоканал-НТ».
О сроках устранения прорыва не сообщается.
Ранее в Нижнем Тагиле крупный перекресток остался без света.