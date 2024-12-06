В Нижнем Тагиле начали монтировать новогоднюю ель и фигуры на Театральной площади

Posted 6 декабря, 13:30
Published 6 декабря, 13:30
Modified 6 декабря, 13:32
Updated 6 декабря, 13:32
В начале декабря 2024 года специалисты начали монтировать большую новогоднюю елку. Она будет располагаться на традиционном месте — между кинотеатром «Родина» и центральной библиотекой. Сейчас собирается каркас конструкции.
У здания Драмтеатра вновь традиционно поставят большой светодиодный шар и елку. Их уже доставили на место 6 декабря. В дальнейшем на Театральной площади появятся и другие элементы новогоднего декора.
В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле будет необычным, с африканскими мотивами и пальмами. Темой выбрана сказка «Айболит», написанная Корнеем Чуковским.