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Posted 6 декабря, 13:30

Published 6 декабря, 13:30

Modified 6 декабря, 13:32

Updated 6 декабря, 13:32

В Нижнем Тагиле начали монтировать новогоднюю ель и фигуры на Театральной площади

В Нижнем Тагиле начали монтировать новогоднюю ель и фигуры на Театральной площади

6 декабря 2024, 13:30
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле в преддверии Нового года начали украшать площадь перед Драматическим театром. Именно там, как обычно, будет построен ледяной городок.

В начале декабря 2024 года специалисты начали монтировать большую новогоднюю елку. Она будет располагаться на традиционном месте — между кинотеатром «Родина» и центральной библиотекой. Сейчас собирается каркас конструкции.

В Нижнем Тагиле начали монтировать новогоднюю ельВ Нижнем Тагиле начали монтировать новогоднюю ель
В Нижнем Тагиле начали монтировать новогоднюю ель. Фото: tagilcity.ru

У здания Драмтеатра вновь традиционно поставят большой светодиодный шар и елку. Их уже доставили на место 6 декабря. В дальнейшем на Театральной площади появятся и другие элементы новогоднего декора.

У Драмтеатра поставят большой светодиодный шарУ Драмтеатра поставят большой светодиодный шар
У Драмтеатра поставят большой светодиодный шарУ Драмтеатра поставят большой светодиодный шар
У Драмтеатра поставят большой светодиодный шарУ Драмтеатра поставят большой светодиодный шар
У Драмтеатра поставят большой светодиодный шарУ Драмтеатра поставят большой светодиодный шар
У Драмтеатра поставят большой светодиодный шарУ Драмтеатра поставят большой светодиодный шар
У Драмтеатра поставят большой светодиодный шар. Фото: tagilcity.ru

В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле будет необычным, с африканскими мотивами и пальмами. Темой выбрана сказка «Айболит», написанная Корнеем Чуковским.

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