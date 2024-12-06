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Posted 6 декабря, 10:07

Published 6 декабря, 10:07

Modified 6 декабря, 10:09

Updated 6 декабря, 10:09

В суде в Екатеринбурге пристав спас человека

В суде в Екатеринбурге пристав спас человека

6 декабря 2024, 10:07
Фото: 1MI.
В Верх-Исетском суде в Екатеринбурге ожидающий заседания гражданин потерял сознание. Его спас присутствовавший в здании пристав.

В Верх-Исетском суде в Екатеринбурге мужчина, ожидающий заседания по своему административному делу, резко почувствовал себя плохо.

Гражданин средних лет упал, разбив голову, у него начались судороги, он стал терять сознание. К нему подоспел пристав, младший лейтенант Игорь Левашов, который услышал, что в коридоре суда человеку стало плохо, сообщает Управление ФССП по региону.

Сотрудник ФССП оказал пострадавшему первую помощь, остановил кровь, обеспечил мужчине горизонтальное положение тела. На место вызвали карету скорой помощи. Прибывшая бригада медиков увезла пострадавшего в больницу.

Ранее приставы Свердловской области добились штрафа для микрокредитной организации, донимавшей должницу на работе.

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#Александра Никитская#Общество#Суд#Спасение#Медики#Судебный пристав#Екатеринбург
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