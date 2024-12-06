В суде в Екатеринбурге пристав спас человека

Posted 6 декабря, 10:07
Published 6 декабря, 10:07
Modified 6 декабря, 10:09
Updated 6 декабря, 10:09
В Верх-Исетском суде в Екатеринбурге мужчина, ожидающий заседания по своему административному делу, резко почувствовал себя плохо.
Гражданин средних лет упал, разбив голову, у него начались судороги, он стал терять сознание. К нему подоспел пристав, младший лейтенант Игорь Левашов, который услышал, что в коридоре суда человеку стало плохо, сообщает Управление ФССП по региону.
Сотрудник ФССП оказал пострадавшему первую помощь, остановил кровь, обеспечил мужчине горизонтальное положение тела. На место вызвали карету скорой помощи. Прибывшая бригада медиков увезла пострадавшего в больницу.
Ранее приставы Свердловской области добились штрафа для микрокредитной организации, донимавшей должницу на работе.