В Свердловской области с первых морозов в сезоне утонули 4 человека

Posted 6 декабря, 14:15
Published 6 декабря, 14:15
Modified 6 декабря, 14:17
Updated 6 декабря, 14:17
С первых заморозков в Свердловской области из-за нарушения правил безопасности в регионе погибли 4 человека, среди которых двое несовершеннолетних.
Один из взрослых вышел на незамерзший водоем ради зимней рыбалки, еще один пожилой человек утонул вместе со своей машиной — тонкий лед не выдержал веса транспортного средства, рассказали в МЧС региона.
До сих пор толщина льда на водных объектах не является безопасной: из-за оттепелей, перемежающихся с заморозками, он может быть хрупким, пишет ЕАН.
Евгений Хренков, инспектор ГИМС, проверил городской пруд в Екатеринбурге и напомнил, что для безопасности при выходе на лед можно приобрести в специализированных магазинах самоспасатель. Это устройство с ручками и веревками, в случае падения под лед поможет зацепиться за кромку.
О том, что в Реже под лед ушла машина с человеком внутри, стало известно 30 ноября.