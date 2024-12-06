В Свердловской области с первых морозов в сезоне утонули 4 человека

Евгений Хренков, инспектор ГИМС, проверил городской пруд в Екатеринбурге и напомнил, что для безопасности при выходе на лед можно приобрести в специализированных магазинах самоспасатель. Это устройство с ручками и веревками, в случае падения под лед поможет зацепиться за кромку.