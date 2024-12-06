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Posted 6 декабря, 14:15

Published 6 декабря, 14:15

Modified 6 декабря, 14:17

Updated 6 декабря, 14:17

В Свердловской области назвали число утонувших с начала зимнего сезона людей

В Свердловской области с первых морозов в сезоне утонули 4 человека

6 декабря 2024, 14:15
Фото: 1MI.

В Свердловской области назвали число утонувших с начала зимнего сезона людей

В Свердловской области с начала сезона подо льдом погибли уже 4 человека. В МЧС дали рекомендации, как обезопасить себя.

С первых заморозков в Свердловской области из-за нарушения правил безопасности в регионе погибли 4 человека, среди которых двое несовершеннолетних.

Один из взрослых вышел на незамерзший водоем ради зимней рыбалки, еще один пожилой человек утонул вместе со своей машиной — тонкий лед не выдержал веса транспортного средства, рассказали в МЧС региона.

До сих пор толщина льда на водных объектах не является безопасной: из-за оттепелей, перемежающихся с заморозками, он может быть хрупким, пишет ЕАН.

Евгений Хренков, инспектор ГИМС, проверил городской пруд в Екатеринбурге и напомнил, что для безопасности при выходе на лед можно приобрести в специализированных магазинах самоспасатель. Это устройство с ручками и веревками, в случае падения под лед поможет зацепиться за кромку.

О том, что в Реже под лед ушла машина с человеком внутри, стало известно 30 ноября.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Дети#Статистика#Лед#ЧП#Погибшие#Екатеринбург#МЧС#Тонкий лед
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