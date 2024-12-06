В Свердловской области сохранятся гололед и изморозь

Posted 6 декабря, 11:57
Published 6 декабря, 11:57
Modified 6 декабря, 11:59
Updated 6 декабря, 11:59
Осадки в эти дни не ожидаются. Температура в области будет ночью на уровне -10-15 градусов. В дневное время станет немного теплее — до -6 градусов, рассказали в УГМС.
Также порывы ветра будут до восьми метров в секунду. На дорогах сохранится лед.
Напомним, к выходным дням на текущей недели в Свердловской области прогнозировалось похолодание до -15 градусов из-за антициклона, который пришел со стороны Скандинавии.