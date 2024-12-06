tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 11:57

Published 6 декабря, 11:57

Modified 6 декабря, 11:59

Updated 6 декабря, 11:59

В Свердловской области сохранятся гололед и изморозь

В Свердловской области сохранятся гололед и изморозь

6 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI.
В Свердловской области местами сохранятся изморозь и лед на дорогах. Такая погода прогнозируется 7–9 декабря 2024 года.

Осадки в эти дни не ожидаются. Температура в области будет ночью на уровне -10-15 градусов. В дневное время станет немного теплее — до -6 градусов, рассказали в УГМС.

Также порывы ветра будут до восьми метров в секунду. На дорогах сохранится лед.

Напомним, к выходным дням на текущей недели в Свердловской области прогнозировалось похолодание до -15 градусов из-за антициклона, который пришел со стороны Скандинавии.

Погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловскую область придет теплая погодаВ Свердловскую область к концу недели вернется снегВ Свердловской области сохранится температура до -12 градусов
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Гололед#Прогноз#Прогноз погоды#Дороги#Окружающая среда#Природа#УГМС#Екатеринбург#Антициклон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика