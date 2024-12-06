В Верхней Пышме экскаватор упал в траншею

Posted 6 декабря, 13:28
Published 6 декабря, 13:28
Modified 6 декабря, 13:30
Updated 6 декабря, 13:30
Происшествие случилось на улице Козицына, возле дома №7, сообщает «Инцидент Екатеринбург». На опубликованных в интернете кадрах видно, что экскаватор рухнул с большой высоты в траншею. Вероятно, это произошло, когда он ее выкапывал.
По предварительным данным в результате дорожного происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что трассу Пермь — Екатеринбург из-за аварии с фурой частично закрыли.