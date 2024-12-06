В Верхней Пышме экскаватор упал в траншею

Происшествие случилось на улице Козицына, возле дома №7, сообщает «Инцидент Екатеринбург». На опубликованных в интернете кадрах видно, что экскаватор рухнул с большой высоты в траншею. Вероятно, это произошло, когда он ее выкапывал.