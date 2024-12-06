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Posted 6 декабря, 13:28

Published 6 декабря, 13:28

Modified 6 декабря, 13:30

Updated 6 декабря, 13:30

В Верхней Пышме экскаватор упал в траншею

В Верхней Пышме экскаватор упал в траншею

6 декабря 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney.
В Верхней Пышме трактор рухнул в глубокую траншею.

Происшествие случилось на улице Козицына, возле дома №7, сообщает «Инцидент Екатеринбург». На опубликованных в интернете кадрах видно, что экскаватор рухнул с большой высоты в траншею. Вероятно, это произошло, когда он ее выкапывал.

По предварительным данным в результате дорожного происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что трассу Пермь — Екатеринбург из-за аварии с фурой частично закрыли.

Два грузовика столкнулись на трассе в Верхнепышминском районе
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Трактор#Екатеринбург#Инцидент
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