Вход на каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будет иногда бесплатным

Posted 6 декабря, 08:19
Published 6 декабря, 08:19
Modified 6 декабря, 08:21
Updated 6 декабря, 08:21
Сейчас каток заливают. Совсем скоро его откроют для массового катания. В основном катания будут платные, но все же есть возможность прокатиться абсолютно бесплатно.
Катание без оплаты будет доступно жителям и гостям города в будние дни утром, в первые три сеанса. Это распространяется и на взрослых и на детей. Единственное, потребуется наличие собственных коньков, поделился приятной новостью организатор катка Павел Зубакин.
Все остальные катания будут платными. Стоимость пока не называется. К слову, купить билеты можно будет заранее онлайн. Сайт скоро начнет работать. Открытие катка планируется после 20 декабря.
Ранее сообщалось, что третий каток появится в Нижнем Тагиле.