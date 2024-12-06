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Posted 6 декабря, 08:19

Published 6 декабря, 08:19

Modified 6 декабря, 08:21

Updated 6 декабря, 08:21

Вход на каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будет иногда бесплатным

Вход на каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будет иногда бесплатным

6 декабря 2024, 08:19
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге прокатиться на коньках на катке на площади 1905 года можно будет без оплаты трижды.

Сейчас каток заливают. Совсем скоро его откроют для массового катания. В основном катания будут платные, но все же есть возможность прокатиться абсолютно бесплатно.

Катание без оплаты будет доступно жителям и гостям города в будние дни утром, в первые три сеанса. Это распространяется и на взрослых и на детей. Единственное, потребуется наличие собственных коньков, поделился приятной новостью организатор катка Павел Зубакин.

Все остальные катания будут платными. Стоимость пока не называется. К слову, купить билеты можно будет заранее онлайн. Сайт скоро начнет работать. Открытие катка планируется после 20 декабря.

Ранее сообщалось, что третий каток появится в Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге на площади 1905 года зальют каток
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#Екатерина Смирнова#Общество#Отдых#Развлечения#Каток#Активный отдых#Екатеринбург
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