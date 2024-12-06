Во время пожара в Нижнем Тагиле погиб человек

Posted 6 декабря, 12:21
Published 6 декабря, 12:21
Modified 6 декабря, 12:23
Updated 6 декабря, 12:23
В Нижнем Тагиле огнеборцы после тушения пожара обнаружили тело погибшего. Возгорание произошло в частном деревянном доме в селе Николо-Павловское около 10 часов вечера.
Когда на место ЧП приехали пожарные, жилая постройка на улице Комсомольской вся была охвачена огнем, также загорелись постройки во дворе дома.
Более 60 минут спасатели боролись с огнем. Сотрудники МЧС смогли не допустить перехода огня на соседний жилой дом.
В горевшем доме сгорела крыша и перекрытия, оказались повреждены постройки на частной территории и стены помещения.
При разборке завалов спасатели МЧС нашли тело пожилого хозяина дома — в огне погиб мужчина 1949 года рождения. Площадь пожара превысила 80 квадратных метров, сообщают в Управлении МЧС по Свердловской области по г. Нижний Тагил.
По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за непотушенного сигаретного окурка. Дознаватели ведомства проводят проверку причин трагедии.
Ранее стала известна статистика пожаров в Нижнем Тагиле за последние сутки.