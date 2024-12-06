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Posted 6 декабря, 13:43

Published 6 декабря, 13:43

Modified 6 декабря, 13:43

Updated 6 декабря, 13:43

Якушев сообщил, что жители регионов примут участие в контроле за исполнением нацпроек

Якушев сообщил, что жители регионов примут участие в контроле за исполнением нацпроек

6 декабря 2024, 13:43
Фото: 1MI.
«Единая Россия» внедрила систему постоянного мониторинга за реализацией новых национальных проектов. В основе этой системы — обратная связь от граждан. Такую задачу поставил президент, чтобы оценивать эффективность работы правительства.

Партия активно участвовала в создании новых национальных проектов. Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил, что работать над их выполнением партия будет вместе с правительством и органами власти на федеральном и региональном уровнях. На очередном съезде, который состоится 14 декабря, в народной программе будут приняты положения 19 новых национальных проектов. Об этом пишет портал mkset.ru.

Он акцентировал внимание на том, что контроль за строительством и ремонтом объектов национальных проектов и народной программы осуществляется при активном участии жителей регионов. «Единая Россия» считает этот механизм наиболее действенным. В каждом регионе работает штаб партии, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они следят за ходом работ и сообщают о возможных проблемах на объектах.

С 2019 года построено почти 1400 школ, в них учатся 850 тысяч детей. Кроме того, создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трёх лет и введено в эксплуатацию почти 1700 детских садов.

Жители также принимают активное участие в благоустройстве общественных пространств и дворов. «Единая Россия» совместно с Минстроем ежегодно проводит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. С 2018 года по всей стране было благоустроено 95 тысяч общественных пространств и дворов.

Кроме того, партия обеспечивает финансирование положений национальных проектов в бюджете. Она ежегодно выступает за увеличение финансирования строительства дорожной сети, что позволило значительно улучшить её состояние за шесть лет.

За последние четыре года по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, поставлено 174 тысячи единиц современного оборудования. А по народной программе «Единой России» построены и отремонтированы 10 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, что повышает доступность медицинской помощи.

Якушев отметил, что цель «Единой России» остается неизменной — повышение качества жизни граждан и их благополучие. На это же направлены национальные проекты. Об этом пишет сайт партии ER.RU.

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