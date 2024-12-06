Якушев сообщил, что жители регионов примут участие в контроле за исполнением нацпроек

Он акцентировал внимание на том, что контроль за строительством и ремонтом объектов национальных проектов и народной программы осуществляется при активном участии жителей регионов. «Единая Россия» считает этот механизм наиболее действенным. В каждом регионе работает штаб партии, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они следят за ходом работ и сообщают о возможных проблемах на объектах.