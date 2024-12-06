Женщина в Нижнем Тагиле испортила два автомобиля

Posted 6 декабря, 03:39
Published 6 декабря, 03:39
Modified 6 декабря, 03:41
Updated 6 декабря, 03:41
На видеокамере видно, как горожанка, закрывая лицо капюшоном, поцарапала машины каким-то предметом, который был завернут в пакет, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Уже пострадало несколько автомобилей. Заявления в полицию написаны. Личность уже установлена, — говорит очевидец.
В комментариях предположили, что тагильчанка могла повредить машины из-за того, что они стоят под окнами и надоели ей.
Напомним, в Железнодорожном районе в Екатеринбурге неизвестные разбивают окна в припаркованных автомобилях.