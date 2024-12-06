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Posted 6 декабря, 03:39

Published 6 декабря, 03:39

Modified 6 декабря, 03:41

Updated 6 декабря, 03:41

Женщина в Нижнем Тагиле испортила два автомобиля

Женщина в Нижнем Тагиле испортила два автомобиля

6 декабря 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле женщина повредила два автомобиля на Красноармейской улице.

На видеокамере видно, как горожанка, закрывая лицо капюшоном, поцарапала машины каким-то предметом, который был завернут в пакет, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Уже пострадало несколько автомобилей. Заявления в полицию написаны. Личность уже установлена, — говорит очевидец.

В комментариях предположили, что тагильчанка могла повредить машины из-за того, что они стоят под окнами и надоели ей.

Напомним, в Железнодорожном районе в Екатеринбурге неизвестные разбивают окна в припаркованных автомобилях.

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