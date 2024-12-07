Аномалия или подарок? Минувшая осень стала самой сухой на Среднем Урале за 20 лет

Posted 7 декабря, 08:12
Published 7 декабря, 08:12
Modified 7 декабря, 08:14
Updated 7 декабря, 08:14
За три осенних месяца в регионе выпало всего 59 мм осадков — это ровно половина климатической нормы. Причем «раздождилось» на Среднем Урале лишь в ноябре: 30 мм осадков пришлись на первую половину месяца. Ранее такая климатическая аномалия наблюдалась лишь в 2005 году, рассказал Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
И это еще не все сюрпризы, которые преподнесла погода уральцам: осень 2024 года была необычайно теплой — средняя температура держалась на отметке +5 градусов. Впрочем, в 2024 году было еще теплее, подчеркнул Алексей Пулин. Да и в целом с начала века аномально теплые температуры в осенний период перестали быть редкостью: почти так же тепло в Свердловской области было в 2005, 2008 и 2013 годах.
А еще минувшая осень была чрезвычайно ветреной.
Наиболее сильный ветер (18 м/с) отмечен на метеостанции 3 ноября. За месяц 19 дней порывы ветра превышали 10 м/с, — отметил синоптик.
А вот зима пришла на Средний Урал по расписанию: уже 3 ноября установился постоянный снежный покров, что вполне соответствует климатической норме.
В ноябре атмосферное давление в Свердловской области оказалось ниже нормы.