Аномалия или подарок? Минувшая осень стала самой сухой на Среднем Урале за 20 лет

И это еще не все сюрпризы, которые преподнесла погода уральцам: осень 2024 года была необычайно теплой — средняя температура держалась на отметке +5 градусов. Впрочем, в 2024 году было еще теплее, подчеркнул Алексей Пулин. Да и в целом с начала века аномально теплые температуры в осенний период перестали быть редкостью: почти так же тепло в Свердловской области было в 2005, 2008 и 2013 годах.