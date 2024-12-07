Блогер из Сухого Лога подорвал собственную квартиру петардой во время съемки ролика

В результате взрыва было повреждено окно. На момент инцидента ни супруга, ни маленький сын пострадавшего не находились дома, поэтому им удалось избежать травм, так же как и остальным жильцам многоэтажки. Эвакуация не потребовалась. По предварительной информации, мужчина с прошлого года хранил в своей квартире пиротехнические изделия, включая петарды.