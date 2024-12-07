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Posted 7 декабря, 11:40

Published 7 декабря, 11:40

Modified 7 декабря, 11:42

Updated 7 декабря, 11:42

Петарда взорвалась в руках у блогера из Сухого Лога во время съемки ролика

Блогер из Сухого Лога подорвал собственную квартиру петардой во время съемки ролика

7 декабря 2024, 11:40
Фото: 1MI.

Петарда взорвалась в руках у блогера из Сухого Лога во время съемки ролика

Медики оказывают помощь неудачливому блогеру из Сухого Лога, в руках у которого взорвалась петарда. Мужчина снимал новое видео для своих подписчиков.

39-летний житель города Сухой Лог едва не лишился кисти и глаза, пытаясь снять видео для своего блога. Взорвалась старая петарда, которую он держал в руках. Происшествие случилось в одной из квартир на улице Гагарина в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД Свердловской области.

В результате взрыва было повреждено окно. На момент инцидента ни супруга, ни маленький сын пострадавшего не находились дома, поэтому им удалось избежать травм, так же как и остальным жильцам многоэтажки. Эвакуация не потребовалась. По предварительной информации, мужчина с прошлого года хранил в своей квартире пиротехнические изделия, включая петарды.

Фото: Валерий Горелых

Он хотел их «реанимировать», но попытка оказалась неудачной. Полицейские, прибывшие на место события, обнаружили пять упаковок петард и различные устройства, которые были изъяты и направлены на исследование в криминалистический центр областного МВД.

Блогер в прошлом был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

В ночь на субботу, 6 декабря, жители Екатеринбурга проснулись от звуков взрывов.

Подростки взрывают петарды на ГГМ в Нижнем Тагиле
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