Грейдерист протаранил забор жилого дома в Краснотурьинске

Posted 7 декабря, 06:36
Published 7 декабря, 06:36
Modified 7 декабря, 06:38
Updated 7 декабря, 06:38
Сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства инцидента на дороге, в котором участвовал автогрейдер. Авария случилась утром 5 декабря на территории городского округа Краснотурьинск, информирует пресс-служба ГАИ региона.
По предварительным данным, водитель автогрейдера двигался через поселок Воронцовка со скоростью выше безопасной, не справился с управлением и врезался в забор дома после съезда с дороги.
Известно, что оператор спецтехники, 35-летний житель Карпинска, работал на служебном автогрейдере, принадлежащем местной жилищно-коммунальной компании. Он убирал снег с дорог. За плечами у дорожника два года вождения, ранее он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Водитель был трезв.
Полицейские установили, что утром водитель прошел обязательный медосмотр перед работой, а затем отправился на автогрейдере в поселок Воронцовка для уборки снега. На улице Серова ему стало плохо, из-за чего он потерял управление и съехал с дороги. В результате аварии никто не пострадал.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП.
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