Грейдерист протаранил забор жилого дома в Краснотурьинске

Полицейские установили, что утром водитель прошел обязательный медосмотр перед работой, а затем отправился на автогрейдере в поселок Воронцовка для уборки снега. На улице Серова ему стало плохо, из-за чего он потерял управление и съехал с дороги. В результате аварии никто не пострадал.