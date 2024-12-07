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Posted 7 декабря, 06:36

Published 7 декабря, 06:36

Modified 7 декабря, 06:38

Updated 7 декабря, 06:38

В Краснотурьинске автогрейдер снес забор частного дома

Грейдерист протаранил забор жилого дома в Краснотурьинске

7 декабря 2024, 06:36
Фото: ГАИ Свердловской области.

В Краснотурьинске автогрейдер снес забор частного дома

ДТП с участием дорожной спецтехники произошло в Краснотурьинске. Водитель автогрейдера съехал с дороги и врезался в ограждение.

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства инцидента на дороге, в котором участвовал автогрейдер. Авария случилась утром 5 декабря на территории городского округа Краснотурьинск, информирует пресс-служба ГАИ региона.

По предварительным данным, водитель автогрейдера двигался через поселок Воронцовка со скоростью выше безопасной, не справился с управлением и врезался в забор дома после съезда с дороги.

Известно, что оператор спецтехники, 35-летний житель Карпинска, работал на служебном автогрейдере, принадлежащем местной жилищно-коммунальной компании. Он убирал снег с дорог. За плечами у дорожника два года вождения, ранее он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Водитель был трезв.

Полицейские установили, что утром водитель прошел обязательный медосмотр перед работой, а затем отправился на автогрейдере в поселок Воронцовка для уборки снега. На улице Серова ему стало плохо, из-за чего он потерял управление и съехал с дороги. В результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#ДТП#Краснотурьинск#ГАИ#Грейдеры#Екатеринбург#Дорожник
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