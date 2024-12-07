Ло Шисюн возглавил генеральное консульство Китая в Екатеринбурге

Posted 7 декабря, 05:41
Published 7 декабря, 05:41
Modified 7 декабря, 05:43
Updated 7 декабря, 05:43
В Екатеринбурге произошли перемены в составе диппредставительства Поднебесной: новым главным консулом стал Ло Шисюн, который сменил на этом посту Цуй Шаочуня — его полномочия подошли к концу в феврале 2024 года. Информацию об этом опубликовала «Областная газета».
Ло Шисюн обладает значительным опытом в области международной дипломатии. До назначения в Екатеринбурге политик занимал ключевые посты, в том числе работал в качестве политсоветника в китайской миссии в Армении. Кроме того, он исполнял обязанности советника в Евразийском ведомстве МИД КНР, работал в Белоруссии.
Цуй Шаочунь руководил консульством на протяжении четырех лет. За это время удалось наладить работу Российско-Китайского ЭКСПО. Кроме этого, началось воплощение проекта создания Лоян-Уральского университета, разработанного совместно с УрФУ и Хэнаньским университетом. По словам губернатора Евгения Куйвашева, данный проект имеет значительный потенциал.
В начале октября в Свердловской области сменился полномочный представитель президента России: на этот пост был назначен герой Донбасса Артем Жога.