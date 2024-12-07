Ло Шисюн возглавил генеральное консульство Китая в Екатеринбурге

Ло Шисюн обладает значительным опытом в области международной дипломатии. До назначения в Екатеринбурге политик занимал ключевые посты, в том числе работал в качестве политсоветника в китайской миссии в Армении. Кроме того, он исполнял обязанности советника в Евразийском ведомстве МИД КНР, работал в Белоруссии.