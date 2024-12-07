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Posted 7 декабря, 05:41

Published 7 декабря, 05:41

Modified 7 декабря, 05:43

Updated 7 декабря, 05:43

В Екатеринбурге сменился генеральный консул КНР

Ло Шисюн возглавил генеральное консульство Китая в Екатеринбурге

7 декабря 2024, 05:41
Фото: сайт генконсульства КНР в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге сменился генеральный консул КНР

В Екатеринбурге приветствуют нового генконсула КНР. Во главе местного представительства встал дипломат с богатым опытом Ло Шисюн.

В Екатеринбурге произошли перемены в составе диппредставительства Поднебесной: новым главным консулом стал Ло Шисюн, который сменил на этом посту Цуй Шаочуня — его полномочия подошли к концу в феврале 2024 года. Информацию об этом опубликовала «Областная газета».

Ло Шисюн обладает значительным опытом в области международной дипломатии. До назначения в Екатеринбурге политик занимал ключевые посты, в том числе работал в качестве политсоветника в китайской миссии в Армении. Кроме того, он исполнял обязанности советника в Евразийском ведомстве МИД КНР, работал в Белоруссии.

Цуй Шаочунь руководил консульством на протяжении четырех лет. За это время удалось наладить работу Российско-Китайского ЭКСПО. Кроме этого, началось воплощение проекта создания Лоян-Уральского университета, разработанного совместно с УрФУ и Хэнаньским университетом. По словам губернатора Евгения Куйвашева, данный проект имеет значительный потенциал.

В начале октября в Свердловской области сменился полномочный представитель президента России: на этот пост был назначен герой Донбасса Артем Жога.

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