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Posted 7 декабря, 12:38

Published 7 декабря, 12:38

Modified 7 декабря, 12:40

Updated 7 декабря, 12:40

СК: мэр Дегтярска Пильников давил на свидетеля по уголовному делу

Мэра Дегтярска заподозрили в давлении на свидетеля по делу о взятке

7 декабря 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.

СК: мэр Дегтярска Пильников давил на свидетеля по уголовному делу

Следователи СУ СК России по Свердловской области считают, что мэр Дегтярска Пильников мог давить на одного из свидетелей по уголовному делу о взятке.

Такая версия была озвучена на заседании Первоуральского суда об избрании Пильникову меры пресечения, в субботу, 7 декабря, передает Ura.ru.

Представитель Следственного комитета заявил, что имеются достоверные сведения о попытке мэра уладить вопрос со свидетелем. О чем именно идет речь, правоохранитель не уточнил.

В итоге градоначальника решили оставить в СИЗО до 5 февраля. Сам Пильников ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, что ему вменяют получение взятки в размере 50 млн рублей по проекту строительства водовода в Дегтярске.

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