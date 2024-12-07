Мэра Дегтярска заподозрили в давлении на свидетеля по делу о взятке

В итоге градоначальника решили оставить в СИЗО до 5 февраля. Сам Пильников ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, что ему вменяют получение взятки в размере 50 млн рублей по проекту строительства водовода в Дегтярске.