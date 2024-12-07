Мэра Дегтярска заподозрили в давлении на свидетеля по делу о взятке

Posted 7 декабря, 12:38
Published 7 декабря, 12:38
Modified 7 декабря, 12:40
Updated 7 декабря, 12:40
Такая версия была озвучена на заседании Первоуральского суда об избрании Пильникову меры пресечения, в субботу, 7 декабря, передает Ura.ru.
Представитель Следственного комитета заявил, что имеются достоверные сведения о попытке мэра уладить вопрос со свидетелем. О чем именно идет речь, правоохранитель не уточнил.
В итоге градоначальника решили оставить в СИЗО до 5 февраля. Сам Пильников ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Напомним, что ему вменяют получение взятки в размере 50 млн рублей по проекту строительства водовода в Дегтярске.