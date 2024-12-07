Мера пресечения избрана: мэр Дегтярска встретит Новый год в СИЗО

Posted 7 декабря, 10:27
Published 7 декабря, 10:27
Modified 7 декабря, 10:29
Updated 7 декабря, 10:29
В Первоуральском суде приняли решение заключить под стражу Вадима Пильникова, занимающего пост руководителя города Дегтярска, до 5 февраля 2025 года, сообщили в облсуде.
Задержали Пильникова в четверг, 5 декабря. И хотя подозреваемый ходатайствовал о домашнем аресте, судья постановил поместить его в следственный изолятор. Градоначальник имеет возможность обжаловать это постановление в течение трех дней.
Пильникову предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, сумма составила порядка 50 миллионов рублей. Уголовное дело связано с проектом реконструкции водопровода в районе, на который из бюджетных средств было выделено 250 миллионов рублей. По предварительной информации, Пильников признал свою вину во время допроса.
До ареста Пильникова в администрации Дегтярска уже были проведены обыски. В конце ноября был задержан заместитель главы Андрей Ильин, который курировал сферу ЖКХ. Ему также выдвинули обвинения в превышении должностных полномочий, в результате чего он был помещен под стражу на два месяца.
Ранее стало известно, что число коррупционных правонарушений в Свердловской области снизилось.