Мера пресечения избрана: мэр Дегтярска встретит Новый год в СИЗО

До ареста Пильникова в администрации Дегтярска уже были проведены обыски. В конце ноября был задержан заместитель главы Андрей Ильин, который курировал сферу ЖКХ. Ему также выдвинули обвинения в превышении должностных полномочий, в результате чего он был помещен под стражу на два месяца.