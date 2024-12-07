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Posted 7 декабря, 10:27

Published 7 декабря, 10:27

Modified 7 декабря, 10:29

Updated 7 декабря, 10:29

Суд отправил мэра Дегтярска Пильникова в СИЗО до 5 февраля

Мера пресечения избрана: мэр Дегтярска встретит Новый год в СИЗО

7 декабря 2024, 10:27
Фото: 1MI.

Суд отправил мэра Дегтярска Пильникова в СИЗО до 5 февраля

Избрана мера пресечения мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Первоуральский суд заключил его под стражу до 5 февраля.

В Первоуральском суде приняли решение заключить под стражу Вадима Пильникова, занимающего пост руководителя города Дегтярска, до 5 февраля 2025 года, сообщили в облсуде.

Задержали Пильникова в четверг, 5 декабря. И хотя подозреваемый ходатайствовал о домашнем аресте, судья постановил поместить его в следственный изолятор. Градоначальник имеет возможность обжаловать это постановление в течение трех дней.

Пильникову предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере, сумма составила порядка 50 миллионов рублей. Уголовное дело связано с проектом реконструкции водопровода в районе, на который из бюджетных средств было выделено 250 миллионов рублей. По предварительной информации, Пильников признал свою вину во время допроса.

До ареста Пильникова в администрации Дегтярска уже были проведены обыски. В конце ноября был задержан заместитель главы Андрей Ильин, который курировал сферу ЖКХ. Ему также выдвинули обвинения в превышении должностных полномочий, в результате чего он был помещен под стражу на два месяца.

Ранее стало известно, что число коррупционных правонарушений в Свердловской области снизилось.

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