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Posted 7 декабря, 05:56

Published 7 декабря, 05:56

Modified 7 декабря, 05:58

Updated 7 декабря, 05:58

Пешехода в темной одежде сбили на Новокольцовском траке в Екатеринбурге

Мужчина в темной одежде ночью переходил дорогу в Екатеринбурге и попал под машину

7 декабря 2024, 05:56
Фото: ГАИ Свердловской области.

Пешехода в темной одежде сбили на Новокольцовском траке в Екатеринбурге

ДТП с участием пешехода зафиксировано в Екатеринбурге. Под колеса Ford Focus попал мужчина в темной одежде, который переходил дорогу в неположенном месте.

Автоинспекторы устанавливают информацию о ДТП, которое случилось на Новокольцовском шоссе в городе Екатеринбург вечером в пятницу, 6 декабря.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus двигался по Новокольцовскому шоссе от аэропорта Кольцово и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, в темной одежде без светоотражающих элементов.

В результате столкновения мужчина-пешеход был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Полицейские устанавливают его личность.

Известно, что за рулем иномарки находился 47-летний мужчина из Екатеринбурга, проверка на алкоголь показала, что он был трезв.

ГАИ призывает всех участников соблюдать правила дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, в темное время суток использовать светоотражающие предметы.

6 декабря вечером на Вторчермете в Екатеринбурге полностью встало трамвайное движение из-за несчастного случая на путях.

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