Мужчина в темной одежде ночью переходил дорогу в Екатеринбурге и попал под машину

Posted 7 декабря, 05:56
Published 7 декабря, 05:56
Modified 7 декабря, 05:58
Updated 7 декабря, 05:58
Автоинспекторы устанавливают информацию о ДТП, которое случилось на Новокольцовском шоссе в городе Екатеринбург вечером в пятницу, 6 декабря.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus двигался по Новокольцовскому шоссе от аэропорта Кольцово и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, в темной одежде без светоотражающих элементов.
В результате столкновения мужчина-пешеход был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Полицейские устанавливают его личность.
Известно, что за рулем иномарки находился 47-летний мужчина из Екатеринбурга, проверка на алкоголь показала, что он был трезв.
ГАИ призывает всех участников соблюдать правила дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, в темное время суток использовать светоотражающие предметы.
6 декабря вечером на Вторчермете в Екатеринбурге полностью встало трамвайное движение из-за несчастного случая на путях.