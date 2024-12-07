На Екатерининской ассамблее в Свердловской области собрали рекордные 210 млн рублей

Posted 7 декабря, 12:17
Published 7 декабря, 12:17
Modified 7 декабря, 12:19
Updated 7 декабря, 12:19
Поддержку получат детская больница №9, реабилитационный центр, театры в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а также другие нуждающиеся организации. Департамент информполитики подвел итоги мероприятия.
В 2023 году было собрано на 10 миллионов меньше, однако сумма все равно получилась значительной — денег хватило на реализацию девяти значимых соцпроектов.
А всего за 13 лет проведения ассамблеи собрано порядка 600 млн рублей.
Следует отметить, что инициатором создания данного формата является Дмитрий Пумпянский, руководитель Свердловского областного союза предпринимателей. С 2011 года здесь организуются благотворительные вечера.
Ключевым событием каждого года становится аукцион, на котором представлены уникальные предметы из частных коллекций деловых людей, политиков, спортсменов, деятелей искусства и музыкантов из разных уголков мира. Это благотворительное мероприятие традиционно связано с памятью великомученицы Екатерины, покровительницы Екатеринбурга.
Почти четверть прибыли 2024 года принес свердловский губернатор — за набор пластинок и привилегию поужинать с Евгением Куйвашевым бизнесмен Андрей Симановский заплатил 45 млн рублей. Также на аукцион выставили лот «ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым».