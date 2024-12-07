Притворялись стоматологами: в Екатеринбурге накрыли очередной бордель

Posted 7 декабря, 09:21
Published 7 декабря, 09:21
Modified 7 декабря, 09:23
Updated 7 декабря, 09:23
Активисты вместе с полицией накрыли еще одно заведение для занятий проституцией в Екатеринбурге — там обнаружили приблизительно 30 гаджетов для общения с посетителями, пишет Ural Mash.
Чтобы поймать организаторов незаконного бизнеса с поличным, один из силовиков выступил в роди покупателя и запросил «услугу» через интернет, после чего ему сообщили адрес. Заведение для взрослых на улице Народной Воли скрывалось под вывеской стоматологии. Когда посетители в форме появились у входа, в помещении, началась паника. Три девушки успели скрыться до прибытия правоохранительных органов. Остальные пытались убежать, но им не удалось уйти далеко.
На месте обнаружили мобильные устройства, принадлежности для секс-утех и даже бочку-сауну. Пять «работниц» увезли в отдел вместе с менеджером и администратором.
Ранее мать двоих детей пыталась устроиться на работу — ей предложили стать администратором в салоне интим-услуг.