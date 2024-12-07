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Posted 7 декабря, 09:21

Published 7 декабря, 09:21

Modified 7 декабря, 09:23

Updated 7 декабря, 09:23

В Екатеринбурге силовики нагрянули в бордель под вывеской стоматологии

Притворялись стоматологами: в Екатеринбурге накрыли очередной бордель

7 декабря 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге силовики нагрянули в бордель под вывеской стоматологии

В ходе совместного рейда силовиков и представителей общественности в Екатеринбурге раскрыт бордель, работавший под прикрытием стоматологии.

Активисты вместе с полицией накрыли еще одно заведение для занятий проституцией в Екатеринбурге — там обнаружили приблизительно 30 гаджетов для общения с посетителями, пишет Ural Mash.

Чтобы поймать организаторов незаконного бизнеса с поличным, один из силовиков выступил в роди покупателя и запросил «услугу» через интернет, после чего ему сообщили адрес. Заведение для взрослых на улице Народной Воли скрывалось под вывеской стоматологии. Когда посетители в форме появились у входа, в помещении, началась паника. Три девушки успели скрыться до прибытия правоохранительных органов. Остальные пытались убежать, но им не удалось уйти далеко.

На месте обнаружили мобильные устройства, принадлежности для секс-утех и даже бочку-сауну. Пять «работниц» увезли в отдел вместе с менеджером и администратором.

Ранее мать двоих детей пыталась устроиться на работу — ей предложили стать администратором в салоне интим-услуг.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Общественники#Проституция#Бордель#Проститутки#Правоохранители#Екатеринбург
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