Притворялись стоматологами: в Екатеринбурге накрыли очередной бордель

Чтобы поймать организаторов незаконного бизнеса с поличным, один из силовиков выступил в роди покупателя и запросил «услугу» через интернет, после чего ему сообщили адрес. Заведение для взрослых на улице Народной Воли скрывалось под вывеской стоматологии. Когда посетители в форме появились у входа, в помещении, началась паника. Три девушки успели скрыться до прибытия правоохранительных органов. Остальные пытались убежать, но им не удалось уйти далеко.