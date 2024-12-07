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Posted 7 декабря, 07:07

Published 7 декабря, 07:07

Modified 7 декабря, 07:09

Updated 7 декабря, 07:09

Рэпер Леша Свик заплакал на концерте в Екатеринбурге

Рэпер Леша Свик заплакал на сцене вместе со своей мамой на концерте в Екатеринбурге

7 декабря 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney.

Рэпер Леша Свик заплакал на концерте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел концерт уральского исполнители Леши Свика. Музыкант зажигал публику и вдохновлял ее своими неподдельными эмоциями.

В пятницу, 6 декабря, в Екатеринбурге прошел концерт известного местного рэпера и автора популярного трека «Малиновый свет» Леши Свика. Он устроил своим поклонникам настоящий сюрприз, пригласив в качестве специальных гостей Niletto, Олега Майами, а также свою маму.

Выступление EKBoys в родных краях получилось зажигательным. Сначала Леша Свик поприветствовал земляков и признался им в любви, отметив, что возвращаться в родной город для него — это настоящее наслаждение. Также он пообещал фанатам множество сюрпризов и неожиданностей.

И они действительно были: сначала маленькая девочка, самая юная из поклонниц Свика, подарила ему рисунок, а затем на сцену поднялась мама музыканта. Леша подарил ей цветы, а затем они вместе расплакались на глазах публики.

Ранее в уральской столице отменили концерт Глеба Самойлова.

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