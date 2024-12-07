Свердловчан предупредили о новогоднем обострении у мошенников

Мошенники могут звонить, притворяясь сотрудниками медицинских учреждений, операторами мобильной связи или работниками других компаний и предлагая разнообразные услуги и компенсации. Войдя в доверие к людям, они просят сообщить цифры из SMS или данные банковской карты. После этого со счетов деньги исчезают.