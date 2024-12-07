Свердловчан предупредили о новогоднем обострении у мошенников

Posted 7 декабря, 06:09
Published 7 декабря, 06:09
Modified 7 декабря, 06:11
Updated 7 декабря, 06:11
Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Свердловской области предостерегли проживающих в данном регионе граждан о предновогоднем зимнем «обострении» мошенников. В это время преступники выходят на связь с людьми, выдавая себя за сотрудников разных государственных учреждений.
Их звонки могут поступать из «Госуслуг», «Росфинмониторинга», «Центробанка» и других подобных организаций, информируя о взломе личного кабинета и переводе денег на финансирование вооруженных группировок.
Мошенники могут звонить, притворяясь сотрудниками медицинских учреждений, операторами мобильной связи или работниками других компаний и предлагая разнообразные услуги и компенсации. Войдя в доверие к людям, они просят сообщить цифры из SMS или данные банковской карты. После этого со счетов деньги исчезают.
Представитель Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области Елена Бирюкова напомнила, что сотрудники правоохранительных органов никогда не спрашивают у граждан каких-либо личных данных.
А в УМВД настоятельно посоветовали игнорировать и включать в черные списки звонки с неизвестных номеров, а также со скепсисом воспринимать информацию о взломах и переводах с банковских счетов.
Ранее свердловчан также предупредили о злоумышленниках, которые подделывают квитанции на оплату ЖКХ. QR-коды на таких «платежках» ведут на фишинговые сайты.