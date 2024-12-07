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Posted 7 декабря, 06:09

Published 7 декабря, 06:09

Modified 7 декабря, 06:11

Updated 7 декабря, 06:11

Перед новым годом в Свердловской области активизировались мошенники

Свердловчан предупредили о новогоднем обострении у мошенников

7 декабря 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney.

Перед новым годом в Свердловской области активизировались мошенники

В Свердловской области в преддверии главного праздника страны на охоту вышли разного рода аферисты. Чаще всего они представляются сотрудниками разных госучреждений и просят обновить данные.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел Свердловской области предостерегли проживающих в данном регионе граждан о предновогоднем зимнем «обострении» мошенников. В это время преступники выходят на связь с людьми, выдавая себя за сотрудников разных государственных учреждений.

Их звонки могут поступать из «Госуслуг», «Росфинмониторинга», «Центробанка» и других подобных организаций, информируя о взломе личного кабинета и переводе денег на финансирование вооруженных группировок.

Мошенники могут звонить, притворяясь сотрудниками медицинских учреждений, операторами мобильной связи или работниками других компаний и предлагая разнообразные услуги и компенсации. Войдя в доверие к людям, они просят сообщить цифры из SMS или данные банковской карты. После этого со счетов деньги исчезают.

Представитель Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области Елена Бирюкова напомнила, что сотрудники правоохранительных органов никогда не спрашивают у граждан каких-либо личных данных.

А в УМВД настоятельно посоветовали игнорировать и включать в черные списки звонки с неизвестных номеров, а также со скепсисом воспринимать информацию о взломах и переводах с банковских счетов.

Ранее свердловчан также предупредили о злоумышленниках, которые подделывают квитанции на оплату ЖКХ. QR-коды на таких «платежках» ведут на фишинговые сайты.

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