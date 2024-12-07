Свердловские подростки смогут работать на вредных и опасных производствах

Posted 7 декабря, 10:53
Published 7 декабря, 10:53
Modified 7 декабря, 10:55
Updated 7 декабря, 10:55
Подросткам хотят разрешить трудиться на тяжелых производствах, начиная с 16 лет. Предприятия смогут заключать с молодыми людьми соглашения о прохождении платной стажировки. Такую инициативу высказало Министерство промышленности и торговли России.
На данный момент статья 265 Трудового кодекса РФ запрещает использовать труд несовершеннолетних до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями. Это касается подземных работ, перемещения грузов, а также тех случаев, где работа может быть вредной для здоровья и морального развития молодых людей. В настоящее время им нельзя работать в шахтах, на предприятиях черной и цветной металлургии, на производстве электро- и теплоэнергии. Кроме того, молодежь не разрешено привлекать к бурению скважин, на нефтехимическое производство.
В Минпромторге считают, что нынешние правила мешают привлекать студентов колледжей к практике на производстве, хотя в рамках запущенного в 2022 году проекта «Профессионалитет» такая стажировка начинается уже на первом курсе.
Промышленные компании, участвующие в проекте, отмечают ограничения, из-за которых они не могут заключить с несовершеннолетними контракты и привлечь студентов на оплачиваемую стажировку, подчеркнули в Минпромторге.
Если инициатива Минпромторга получит поддержку, то соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс.
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