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Posted 7 декабря, 10:53

Published 7 декабря, 10:53

Modified 7 декабря, 10:55

Updated 7 декабря, 10:55

Свердловских подростков планируют привлечь к работе на тяжелых производствах

Свердловские подростки смогут работать на вредных и опасных производствах

7 декабря 2024, 10:53
Фото: 1MI.

Свердловских подростков планируют привлечь к работе на тяжелых производствах

В России обсуждают инициативу о снижении возрастной планки для работы на вредных и опасных производствах. План разработал и предложил Минпромторг.

Подросткам хотят разрешить трудиться на тяжелых производствах, начиная с 16 лет. Предприятия смогут заключать с молодыми людьми соглашения о прохождении платной стажировки. Такую инициативу высказало Министерство промышленности и торговли России.

На данный момент статья 265 Трудового кодекса РФ запрещает использовать труд несовершеннолетних до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями. Это касается подземных работ, перемещения грузов, а также тех случаев, где работа может быть вредной для здоровья и морального развития молодых людей. В настоящее время им нельзя работать в шахтах, на предприятиях черной и цветной металлургии, на производстве электро- и теплоэнергии. Кроме того, молодежь не разрешено привлекать к бурению скважин, на нефтехимическое производство.

В Минпромторге считают, что нынешние правила мешают привлекать студентов колледжей к практике на производстве, хотя в рамках запущенного в 2022 году проекта «Профессионалитет» такая стажировка начинается уже на первом курсе.

Промышленные компании, участвующие в проекте, отмечают ограничения, из-за которых они не могут заключить с несовершеннолетними контракты и привлечь студентов на оплачиваемую стажировку, подчеркнули в Минпромторге.

Если инициатива Минпромторга получит поддержку, то соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс.

Ранее стало известно, что свердловские подростки все чаще вовлекаются в наркобизнес.

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