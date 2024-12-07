Свердловские подростки смогут работать на вредных и опасных производствах

На данный момент статья 265 Трудового кодекса РФ запрещает использовать труд несовершеннолетних до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями. Это касается подземных работ, перемещения грузов, а также тех случаев, где работа может быть вредной для здоровья и морального развития молодых людей. В настоящее время им нельзя работать в шахтах, на предприятиях черной и цветной металлургии, на производстве электро- и теплоэнергии. Кроме того, молодежь не разрешено привлекать к бурению скважин, на нефтехимическое производство.