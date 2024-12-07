tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 07:41

Published 7 декабря, 07:41

Modified 7 декабря, 07:43

Updated 7 декабря, 07:43

Свердловский суд отменил приговор по громкому делу о самоубийстве

В Екатеринбурге пересмотрят приговор банде, которая довела до суицида студента

7 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI.

Свердловский суд отменил приговор по громкому делу о самоубийстве

Свердловский областной суд отменил приговор банде, которая издевалась над 19-летним парнем и, как следствие, довела его до самоубийства.

Речь идет о деле 2021 года, которое всколыхнуло общественность Екатеринбурга. Банда молодых людей довела до самоубийства своего сверстника, 19-летнего студента. Все они получили тюремные сроки в 2023 году, но теперь областной суд решил пересмотреть дело, сообщили в пресс-службе.

Известно, что в компанию, которая долгое время преследовала погибшего парня, входили две девушки и молодой человек. Они применяли к студенту физическое и психологическое насилие, прижигали ему руку сигаретой, похитили из квартиры его вещи.

Вечером 7 мая 2021 года банда снова оказалась в одной квартире с потерпевшим. Не выдержав издевательств, парень покончил с собой на глазах у мучителей.

На каком основании будет пересмотрено дело, на данный момент неизвестно. Двое участников банды на тот момент были несовершеннолетними и получили 9 и 10 лет колонии. Их старшая подруга получила 11,5 лет. Ранее все они вину в издевательствах признались, однако отказались от обвинений в доведении до суицида.

Ранее в Екатеринбурге совершила суицид 15-летняя школьница.

Подросток совершил самоубийство в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
4 года колонии за сломанную жизнь: в Нижнем Тагиле закончился суд над делом БельковойВ Екатеринбурге взяточник с БАЭС не смог обжаловать свой приговор и сел в тюрьмуВ Екатеринбурге женщине вынесли приговор за продажу чертежей с УВЗ
#Дарья Бобровицкая#Суд#Обвинительный приговор#Приговор#Суицид#Издевательства#Отмена#Екатеринбург#Преступная банда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика