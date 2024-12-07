В Екатеринбурге пересмотрят приговор банде, которая довела до суицида студента

Posted 7 декабря, 07:41
Published 7 декабря, 07:41
Modified 7 декабря, 07:43
Updated 7 декабря, 07:43
Речь идет о деле 2021 года, которое всколыхнуло общественность Екатеринбурга. Банда молодых людей довела до самоубийства своего сверстника, 19-летнего студента. Все они получили тюремные сроки в 2023 году, но теперь областной суд решил пересмотреть дело, сообщили в пресс-службе.
Известно, что в компанию, которая долгое время преследовала погибшего парня, входили две девушки и молодой человек. Они применяли к студенту физическое и психологическое насилие, прижигали ему руку сигаретой, похитили из квартиры его вещи.
Вечером 7 мая 2021 года банда снова оказалась в одной квартире с потерпевшим. Не выдержав издевательств, парень покончил с собой на глазах у мучителей.
На каком основании будет пересмотрено дело, на данный момент неизвестно. Двое участников банды на тот момент были несовершеннолетними и получили 9 и 10 лет колонии. Их старшая подруга получила 11,5 лет. Ранее все они вину в издевательствах признались, однако отказались от обвинений в доведении до суицида.
Ранее в Екатеринбурге совершила суицид 15-летняя школьница.