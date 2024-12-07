В Екатеринбурге пересмотрят приговор банде, которая довела до суицида студента

На каком основании будет пересмотрено дело, на данный момент неизвестно. Двое участников банды на тот момент были несовершеннолетними и получили 9 и 10 лет колонии. Их старшая подруга получила 11,5 лет. Ранее все они вину в издевательствах признались, однако отказались от обвинений в доведении до суицида.