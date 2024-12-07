В Екатеринбурге постояльцы незаконного хостела закошмарили жителей многоэтажки

Posted 7 декабря, 13:20
Published 7 декабря, 13:20
Modified 7 декабря, 13:22
Updated 7 декабря, 13:22
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах работы мини-гостиницы, которая расположилась в многоквартирном доме на улице Степана Разина и не дает покоя местным жителям, информирует пресс-служба ведомства.
«Постояльцы» заведения ведут себя очень шумно, нарушают общественный порядок и всячески досаждают людям, однако все обращения в местные инстанции результата не дали. Жители утверждают, что боятся за свою безопасность.
Уголовное дело возбудили в региональном СУ СК России. О результатах расследования свердловские следователи доложат в головное ведомство.
Ранее Александр Бастрыкин также взял на контроль дело об изнасиловании пятиклассника в Реже.