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Posted 7 декабря, 13:20

Published 7 декабря, 13:20

Modified 7 декабря, 13:22

Updated 7 декабря, 13:22

Жители многоэтажки в Екатеринбурге пожаловались Бастрыкину на незаконный хостел

В Екатеринбурге постояльцы незаконного хостела закошмарили жителей многоэтажки

7 декабря 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney.

Жители многоэтажки в Екатеринбурге пожаловались Бастрыкину на незаконный хостел

В Екатеринбурге хостел в многоэтажном доме взят на карандаш в Следственном комитете. Местные правоохранители незаконного заведения решить ситуацию не смогли.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах работы мини-гостиницы, которая расположилась в многоквартирном доме на улице Степана Разина и не дает покоя местным жителям, информирует пресс-служба ведомства.

«Постояльцы» заведения ведут себя очень шумно, нарушают общественный порядок и всячески досаждают людям, однако все обращения в местные инстанции результата не дали. Жители утверждают, что боятся за свою безопасность.

Уголовное дело возбудили в региональном СУ СК России. О результатах расследования свердловские следователи доложат в головное ведомство.

Ранее Александр Бастрыкин также взял на контроль дело об изнасиловании пятиклассника в Реже.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Хостел#СК РФ#Глава СК РФ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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