В Екатеринбурге спецназ скрутил авторитетного бизнесмена за избиение полицейского

Posted 7 декабря, 12:58
Published 7 декабря, 12:58
Modified 7 декабря, 13:00
Updated 7 декабря, 13:00
Задержание произошло в четверг, 5 декабря. Мужчину подозревают в преступлении, связанном с причинением тяжкого вреда здоровью в сговоре с группой лиц, пишет Ura.ru со ссылкой на спикера в силовом ведомстве.
По некоторым данным, речь идет об избиении Мкртчяном автоинспектора. Инцидент произошел в мае 2024 года. Бизнесмена объявили в федеральный розыск.
Ранее он уже был судим по аналогичной статье. Также его имя связывают с екатеринбургской бандой «Визовские».
Ранее суд на два месяца смягчил приговор осужденному по делу об избиении и насилии в клубе «Ромашка».