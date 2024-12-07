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Posted 7 декабря, 12:58

Published 7 декабря, 12:58

Modified 7 декабря, 13:00

Updated 7 декабря, 13:00

В Екатеринбурге спецназ задержал бизнесмена за избиение полицейского

В Екатеринбурге спецназ скрутил авторитетного бизнесмена за избиение полицейского

7 декабря 2024, 12:58

В Екатеринбурге спецназ задержал бизнесмена за избиение полицейского

Предприниматель Эдгар Мкртчян задержан в Екатеринбурге. В операции по захвату были задействованы спецназовцы.

Задержание произошло в четверг, 5 декабря. Мужчину подозревают в преступлении, связанном с причинением тяжкого вреда здоровью в сговоре с группой лиц, пишет Ura.ru со ссылкой на спикера в силовом ведомстве.

По некоторым данным, речь идет об избиении Мкртчяном автоинспектора. Инцидент произошел в мае 2024 года. Бизнесмена объявили в федеральный розыск.

Ранее он уже был судим по аналогичной статье. Также его имя связывают с екатеринбургской бандой «Визовские».

Ранее суд на два месяца смягчил приговор осужденному по делу об избиении и насилии в клубе «Ромашка».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Бизнесмен#Задержание#Спецназ#Судимость#Екатеринбург
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