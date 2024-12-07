В Тагиле открылся пятый спортзал по проекту «Zа самбо»

Posted 7 декабря, 08:33
Published 7 декабря, 08:33
Modified 7 декабря, 08:35
Updated 7 декабря, 08:35
У юных тагильчан, которые увлекаются спортом, будет больше возможностей заниматься самбо. По партийному проекту «Zа самбо» в школе №44 открылся пятый по счету спортзал, сообщил в соцсетях мэр города Владислав Пинаев.
Появилось еще одно место, где ребята смогут заниматься нашим, исконно русским видом спорта, — подчеркнул глава города.
На открытии зала присутствовал координатор проекта «Zа самбо» в Свердловской области, депутат областного ЗакСо Алексей Свалов.
Это даст возможность детям, которые учатся в школе, никуда не выходя из нее, заниматься спортом здесь, в комфортных условиях. В рамках партийного проекта, я думаю, мы откроем еще не один зал здесь, в Нижнем Тагиле, — отметил он.
Спортивная инфраструктура школы №44 значительно обновилась к 60-летнему юбилею: ранее здесь построили спортивный стадион.
В середине ноября уральская столица принимала гостей Студенческого физкультурного фестиваль «Zа самбо».