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Posted 7 декабря, 08:33

Published 7 декабря, 08:33

Modified 7 декабря, 08:35

Updated 7 декабря, 08:35

В Нижнем Тагиле открылся пятый спортивный зал для занятия самбо

В Тагиле открылся пятый спортзал по проекту «Zа самбо»

7 декабря 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле открылся пятый спортивный зал для занятия самбо

Ученики тагильской школе №44 смогут освоить самбо — исконно русский вид борьбы. В учебном заведении открылся спортзал, пятый по счету в городе в рамках проекта «Zа самбо».

У юных тагильчан, которые увлекаются спортом, будет больше возможностей заниматься самбо. По партийному проекту «Zа самбо» в школе №44 открылся пятый по счету спортзал, сообщил в соцсетях мэр города Владислав Пинаев.

Появилось еще одно место, где ребята смогут заниматься нашим, исконно русским видом спорта, — подчеркнул глава города.

На открытии зала присутствовал координатор проекта «Zа самбо» в Свердловской области, депутат областного ЗакСо Алексей Свалов.

Это даст возможность детям, которые учатся в школе, никуда не выходя из нее, заниматься спортом здесь, в комфортных условиях. В рамках партийного проекта, я думаю, мы откроем еще не один зал здесь, в Нижнем Тагиле, — отметил он.

Спортивная инфраструктура школы №44 значительно обновилась к 60-летнему юбилею: ранее здесь построили спортивный стадион.

В середине ноября уральская столица принимала гостей Студенческого физкультурного фестиваль «Zа самбо».

Региональный Форум «Zа Самбо» прошел в Верхней Пышме
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