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Posted 7 декабря, 06:35

Published 7 декабря, 06:35

Modified 7 декабря, 06:37

Updated 7 декабря, 06:37

Екатеринбуржцев ночью разбудили звуки взрывов

Жители Екатеринбурга проснулись ночью от взрывов

7 декабря 2024, 06:35
Фото: 1MI.

Екатеринбуржцев ночью разбудили звуки взрывов

Жители одного из районов Екатеринбурга в ночь на субботу проснулись от громких звуков и вспышек — взрывы раздавались на улице.

На улице Свердлова в Екатеринбурге в ночь на субботу, 7 декабря, неизвестные запускали пиротехнику прямо из машин. Оглушительные звуки испугали жителей микрорайона, поделился очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам местного жителя, на часах было 00:25, когда по улице Свердлова промчался автомобиль с фейерверками. Грохот был очень сильный: люди проснулись от вспышек и взрывов за окном.

Ранее стало известно, что новогоднего праздничного салюта в Екатеринбурге опять не будет. Традиционный фейерверк власти отменяют третий год подряд.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Пиротехника#Салют#Взрывы#Екатеринбург#Фейерверки#Залпы фейерверка
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