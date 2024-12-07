Жители Екатеринбурга проснулись ночью от взрывов

Posted 7 декабря, 06:35
Published 7 декабря, 06:35
Modified 7 декабря, 06:37
Updated 7 декабря, 06:37
На улице Свердлова в Екатеринбурге в ночь на субботу, 7 декабря, неизвестные запускали пиротехнику прямо из машин. Оглушительные звуки испугали жителей микрорайона, поделился очевидец в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам местного жителя, на часах было 00:25, когда по улице Свердлова промчался автомобиль с фейерверками. Грохот был очень сильный: люди проснулись от вспышек и взрывов за окном.
Ранее стало известно, что новогоднего праздничного салюта в Екатеринбурге опять не будет. Традиционный фейерверк власти отменяют третий год подряд.