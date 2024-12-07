Жители Екатеринбурга схватили протаранившего авто и едва не сбившего людей водителя

Posted 7 декабря, 06:31
Published 7 декабря, 06:31
Modified 7 декабря, 06:33
Updated 7 декабря, 06:33
6 декабря в Екатеринбурге, столице Среднего Урала, произошел дорожный инцидент. Днем на проспекте Космонавтов мужчина на автомобиле врезался в стоящую на парковке машину. По словам очевидцев, водитель едва не сбил женщину с детьми, которая переходила дорогу неподалеку от места столкновения. После этого нарушитель попытался скрыться с места происшествия.
Однако благодаря оперативной реакции местных жителей, которые незамедлительно вмешались, удалось задержать виновника аварии до приезда сотрудников правоохранительных органов. Один из свидетелей снял все происходящее на камеру своего мобильного телефона, что может стать важным доказательством в дальнейшем расследовании инцидента.
Управление ГИБДД пока не предоставило официальных комментариев относительно произошедшего.