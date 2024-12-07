Жители Екатеринбурга схватили протаранившего авто и едва не сбившего людей водителя

6 декабря в Екатеринбурге, столице Среднего Урала, произошел дорожный инцидент. Днем на проспекте Космонавтов мужчина на автомобиле врезался в стоящую на парковке машину. По словам очевидцев, водитель едва не сбил женщину с детьми, которая переходила дорогу неподалеку от места столкновения. После этого нарушитель попытался скрыться с места происшествия.