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Posted 7 декабря, 06:31

Published 7 декабря, 06:31

Modified 7 декабря, 06:33

Updated 7 декабря, 06:33

Екатеринбуржцы задержали скрывшегося с места ДТП водителя

Жители Екатеринбурга схватили протаранившего авто и едва не сбившего людей водителя

7 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI.

Екатеринбуржцы задержали скрывшегося с места ДТП водителя

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мужчина протаранил стоявший автомобиль и попытался скрыться, едва не сбив женщину с детьми. Жители оперативно задержали его до приезда полиции. Инцидент зафиксирован на видео свидетелем.

6 декабря в Екатеринбурге, столице Среднего Урала, произошел дорожный инцидент. Днем на проспекте Космонавтов мужчина на автомобиле врезался в стоящую на парковке машину. По словам очевидцев, водитель едва не сбил женщину с детьми, которая переходила дорогу неподалеку от места столкновения. После этого нарушитель попытался скрыться с места происшествия.

Однако благодаря оперативной реакции местных жителей, которые незамедлительно вмешались, удалось задержать виновника аварии до приезда сотрудников правоохранительных органов. Один из свидетелей снял все происходящее на камеру своего мобильного телефона, что может стать важным доказательством в дальнейшем расследовании инцидента.

Управление ГИБДД пока не предоставило официальных комментариев относительно произошедшего.

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