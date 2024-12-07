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Posted 7 декабря, 09:56

Published 7 декабря, 09:56

Modified 7 декабря, 09:58

Updated 7 декабря, 09:58

Илана Дылдина из «Уральских пельменей» второй раз сыграла свадьбу

Звезда «Уральских пельменей» вышла замуж на Мальдивах

7 декабря 2024, 09:56
Фото: официальная страница Иланы Дылдиной в ВК.

Илана Дылдина из «Уральских пельменей» второй раз сыграла свадьбу

Актриса юмористического жанра Илана Дылдина, участница шоу «Уральские пельмени», отпраздновала свою свадьбу на Мальдивах. Ее «новым» избранником стал первый и единственный муж.

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина во второй раз в жизни примерила белое свадебное платье. Правда, избранник остался старым: она обменялась кольцами с собственным мужем Дмитрием. Торжество семья организовала на Мальдивах. Так супруги отметили десять лет совместной жизни, рассказала артистка в социальных сетях.

Она поделилась эмоциями с поклонниками и отметила, как приятно получить новое кольцо 10 лет спустя.

Мы не идеальная пара, как пишут тут многие … Просто мы те, кто всегда выбирает друг-друга и путь вместе … и не одна « правота» мира, не стоит того, что бы этого не стало… — написала Илана.

Церемония прошла в узком семейном кругу. Илана с дочерью были в одинаковых нарядах, после чего семья насладилась большим праздничным тортом.

Ранее артистка также поделилась подборкой семейных фото в соцсетях и намекнула, что принимает поздравления от поклонников. Ее тут же засыпали поздравлениями.

Самые наилучшие поздравления вам. Благословенного года вашей семье, взаимопонимания, пополнения и терпения во всем… — написала подписчица Ольга.

А поклонница Наталья пожелала супружеской паре пронести любовь сквозь долгие годы.

Ранее стало известно, что рэпер Леша Свик разрыдался на собственном концерте.

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