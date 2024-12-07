Звезда «Уральских пельменей» вышла замуж на Мальдивах

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина во второй раз в жизни примерила белое свадебное платье. Правда, избранник остался старым: она обменялась кольцами с собственным мужем Дмитрием. Торжество семья организовала на Мальдивах. Так супруги отметили десять лет совместной жизни, рассказала артистка в социальных сетях.