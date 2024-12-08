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Posted 8 декабря, 10:48

Published 8 декабря, 10:48

Modified 8 декабря, 10:50

Updated 8 декабря, 10:50

100% ожога тела получили двое рабочих в Березовском

100% ожога тела получили двое рабочих в Березовском

8 декабря 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney.
С двумя рабочими во время проведения плановых работы по очистке цистерны на заводе в Березовском произошел несчастный случай, они получили ожоги 100%. Сейчас за их жизни борются врачи.

По имеющейся информации, 30-летний Александр и 40-летний Василий проводили работы с использованием растворителя внутри цистерны на одном из заводов в западной промышленной зоне. Неожиданно от металлической палки возникла искра, которая привела к воспламенению одежды мужчин. Она полностью сгорела.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице №40, где врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни.

Ранее в Нижнем Тагиле в доме на улице Высокогорской случился пожар в котором пострадал мужчина, его увезли в больницу с 50% ожогами тела.

Обожжено 50% поверхности тела: тагильчанин серьезно пострадал во время пожара
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