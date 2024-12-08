100% ожога тела получили двое рабочих в Березовском

Posted 8 декабря, 10:48
Published 8 декабря, 10:48
Modified 8 декабря, 10:50
Updated 8 декабря, 10:50
По имеющейся информации, 30-летний Александр и 40-летний Василий проводили работы с использованием растворителя внутри цистерны на одном из заводов в западной промышленной зоне. Неожиданно от металлической палки возникла искра, которая привела к воспламенению одежды мужчин. Она полностью сгорела.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице №40, где врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни.
Ранее в Нижнем Тагиле в доме на улице Высокогорской случился пожар в котором пострадал мужчина, его увезли в больницу с 50% ожогами тела.