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Posted 8 декабря, 16:47

Published 8 декабря, 16:47

Modified 8 декабря, 16:49

Updated 8 декабря, 16:49

В Нижнем Тагиле несколько подростков вышли на тонкий лед

Безумие или отвага: на тонком льду тагильского пруда заметили группу подростков

8 декабря 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле несколько подростков вышли на тонкий лед

Подростки в Нижнем Тагиле решили покататься на коньках на еще слишком тонком льду городского пруда.

Днем 8 декабря в Нижнем Тагиле компания юных ребят решила проверить на прочность свои нервы и толщину ледяной корки, покрывающей тагильский пруд. Местная жительница заметила ребят в окно и, по ее словам, они надели коньки рядом с фитнес-центром и пошли кататься, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

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В этот раз трагедии не случилось, лед выдержал конькобежцев. Сейчас, в начале зимы, лед еще слишком тонкий, поэтому выходить на него очень опасно.

С начала зимнего сезона и первых заморозков в Свердловской области из-за пренебрежения техникой безопасности погибло уже четыре человека.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Подростки#Лед#Коньки#Инцидент#Тонкий лед#Выход на лед
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