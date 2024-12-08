Безумие или отвага: на тонком льду тагильского пруда заметили группу подростков

Posted 8 декабря, 16:47
Published 8 декабря, 16:47
Modified 8 декабря, 16:49
Updated 8 декабря, 16:49
Днем 8 декабря в Нижнем Тагиле компания юных ребят решила проверить на прочность свои нервы и толщину ледяной корки, покрывающей тагильский пруд. Местная жительница заметила ребят в окно и, по ее словам, они надели коньки рядом с фитнес-центром и пошли кататься, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
В этот раз трагедии не случилось, лед выдержал конькобежцев. Сейчас, в начале зимы, лед еще слишком тонкий, поэтому выходить на него очень опасно.
С начала зимнего сезона и первых заморозков в Свердловской области из-за пренебрежения техникой безопасности погибло уже четыре человека.