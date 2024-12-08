Безумие или отвага: на тонком льду тагильского пруда заметили группу подростков

Днем 8 декабря в Нижнем Тагиле компания юных ребят решила проверить на прочность свои нервы и толщину ледяной корки, покрывающей тагильский пруд. Местная жительница заметила ребят в окно и, по ее словам, они надели коньки рядом с фитнес-центром и пошли кататься, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».